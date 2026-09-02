“Es con la rusa”: Tomás Rebord reveló que el kirchnerismo analizaría una alianza electoral con Myriam Bregman

El escenario político argentino sumó un elemento de discusión interna de cara a los armados electorales para las elecciones presidenciales de 2027.

Según contó el conductor Tomás Rebord, en las filas del kirchnerismo se analiza la posibilidad de confluir en una alianza electoral con Myriam Bregman, referente nacional del Frente de Izquierda.

La información generó un inmediato revuelo en las redes sociales y fue ratificada parcialmente por analistas políticos.

El periodista Iván Schargrodsky se refirió a la hipótesis aportando sus propios datos sobre las negociaciones en curso: "Tengo la misma información, yo lo veo improbable pero no imposible", confirmó de manera tajante.

A pesar de las históricas diferencias ideológicas y metodológicas que separan al peronismo tradicional de las expresiones de la izquierda trotskista, los estrategas de la oposición empezarían a evaluar alternativas de unidad ante el actual panorama oficialista.

La filtración de estas conversaciones preliminares ya despierta posturas encontradas entre la militancia y los analistas del sector, quienes debaten la viabilidad real de un frente común de estas características.

El crecimiento de Myriam Bregman:

Durante la entrevista, Schargrodsky dejó una contundente lectura sobre la evolución de la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales.

En su análisis, remarcó que la consolidación de la referente del Frente de Izquierda representa una amenaza directa para el actual gobernador bonaerense, ya que podría restarle votos clave por el ala progresista.

Con respecto a este fenómeno, el analista político afirmó taxativamente: "Está creciendo Myriam Bregman, porque tiene un discurso mucho más nítido y claro".

Esta lectura expone la preocupación latente en los equipos estratégicos del peronismo, donde podrían observar que la falta de definiciones nítidas en su propia propuesta electoral abre una fuga de votantes desencantados hacia la izquierda.

“La nitidez discursiva de Bregman”, destacada por Schargrodsky, emerge así como un factor de dispersión del voto opositor que debilita el piso electoral necesario para que Kicillof encabece un frente de unidad competitivo.

El vínculo entre los jóvenes y la política:

Por otro lado, Rebord abordó en profundidad la compleja relación entre las nuevas generaciones y el ecosistema político nacional.

En este marco, el analista catalogó como un hecho verdaderamente "insólito" el contenido de la disertación que el presidente de la Nación ofreció ante alumnos de 15 y 16 años en la escuela ORT.

Al respecto, cuestionó con dureza que el mandatario utilizara un espacio institucional para validar teorías de carácter místico e ideológico, buscando la risa cómplice de un auditorio de adolescentes.

Para Rebord, la escena del jefe de Estado advirtiéndole a alumnos de cuarto y quinto año de secundaria sobre supuestas conspiraciones y la injerencia "del Demonio" cruza los límites de la discusión institucional ordinaria.

"Escuchar al presidente de la Nación frente a chicos de 15 y 16 años sostener que Dios inventó el capitalismo, que la propiedad privada proviene de un mandato divino de los diez mandamientos y que Karl Marx era un satanista que escribía textos cripto-demoniacos supera cualquier análisis político convencional", sentenció contundentemente desde su espacio de opinión.