“Milei no preside y no gestiona, gobierna la hermana”: Emilio Monzó dijo que el presidente “cree que es un tuitero con custodia”

En el marco de una entrevista, Emilio Monzó analizó el gobierno nacional y afirmó que el presidente Javier Milei “no preside, no gestiona y no gobierna”.

En este sentido, afirmó que la conducción efectiva del Estado está a cargo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El ex presidente de la Cámara de Diputados opinó sobre la dinámica interna de la administración central, la psicología del mandatario y el impacto de su retórica agresiva en el plano institucional.

Monzó describió al actual gobierno como una estructura centralizada con una toma de decisiones limitada. Asimismo, focalizó sus cuestionamientos en la delegación de las tareas gubernamentales de fondo y en la conducta diaria del Presidente.

Describió a Milei como “recluido” y desvinculado de las tareas habituales del ejercicio de la gestión pública.

Karina Milei en el Poder Ejecutivo:

Monzó insistió de manera reiterada en que la conducción real de la administración pública nacional recae sobre la figura de la hermana del presidente. Al respecto, el ex legislador insistió: “Gobierna la hermana, hasta eso es grave”.

No es la primera vez que Monzó se refiere a la hermana del Presidente. En septiembre de 2025 aseveró “El poder está a cargo de una mujer que vendía tortas”.

Según el análisis del ex diputado, esta delegación de facultades y de firma política se produce en un contexto donde el propio presidente de la Nación permanece alejado de la gestión diaria del Estado.

“Es una personalidad que desvaría muchas veces”, afirmó. Según su punto de vista, esta dinámica provoca que el círculo más íntimo e inmediato que rodea al mandatario sea el que determine el rumbo político.

“Milei cree que es un tuitero con custodia:

En otro tramo de la nota, Monzó manifestó: “Milei sabe destruir, pero no sabe construir. Construir es con el otro. Para Milei el otro no existe. Su narcisismo no le permite mirar y observar al otro”.

Además, el ex diputado se refirió a los términos que suele emplear el mandatario nacional, que interpreta como ofensivos y agresivos, para calificar a quienes disienten con sus posturas de gobierno.

En este sentido, declaró: “Él cree que es un tuitero con custodia, que no es el presidente de la nación. No termina de asumir que hay una institución”. De esta forma, el ex diputado señaló que Milei no se ha adaptado a la investidura de Presidente y no se toma en serio su labor.

“Supongamos que a los chicos o sus hijos, un profesor de matemática les diga ‘soretes, pelotudos, putas’ ¿qué haría el padre? ¿Pero es bueno en matemática? ¿Y lo dejamos porque es bueno en matemática?”, expresó a modo de ejemplo.

Hadad, Brito y el 2027:

Por otro lado, Monzó también deslizó nombres para el escenario que viene. Descartó una vuelta del kirchnerismo —al que ve, junto a Axel Kicillof, "en una posición muy dogmática”.

Asimismo, expresó su deseo de que se involucren figuras del mundo empresario: "Ojalá Hadad se anime, ojalá Jorge Brito".

Respecto al presidente del Banco Macro y de River Plate, destacó que es una figura con la que vienen interactuando fuertemente (el denominado "proyecto Brito") debido a su perfil de gestión, su juventud y su capacidad en el ámbito privado. El objetivo con él es aportar una "alternativa de centro".

Al referirse al empresario de medios (Hadad), Monzó admitió el interés en tentarlo y sumarlo como un actor relevante dentro de esta misma línea de outsiders moderados.

Además, fue claro en que este armado busca capitalizar a un sector amplio de la sociedad civil que está "desencantada" de la actual polarización. No obstante, aclaró que por el momento se trata de la construcción de un espacio de discusión política y que, eventualmente, "solo hay lugar para uno solo" al momento de definir candidaturas presidenciales ejecutivas.