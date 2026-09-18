Bullrich publicó un provocador video con una canción de Lali en una semana compleja con el Gobierno

En medio de un clima de tensión política, Patricia Bullrich publicó un video con una canción de Lali Espósito en su cuenta de X.



La senadora eligió “No me importa”, uno de los temas más conocidos de la cantante enfrentada al presidente Javier Milei, tiempo después de manifestar su descontento por los recortes en discapacidad del Presupuesto 2027.

La elección musical no es casual. Lali Espósito lleva más de dos años en conflicto abierto con el gobierno libertario, que comenzó cuando publicó en sus redes la frase “qué peligroso, qué triste” tras el triunfo libertario en las PASO de 2023.



La frase del estribillo que la senadora llega a tararear señala: “Nunca fui lo que querían de mí, y no me importa, siempre están los que estuvieron ahí, el resto sobra”.



El contexto del video:



El mensaje de la senadora llegó en un momento complejo, sobre todo con el área de Economía a cargo de Luis “Toto” Caputo.



El Capítulo VI del proyecto de Presupuesto 2027, que se envió esta semana al Congreso, introduce modificaciones de fondo al sistema de prestaciones para personas con discapacidad.

Entre otros puntos, deroga parcialmente la Ley de Emergencia en Discapacidad (ley 27.793), modifica la ley 24.901 que desde 1997 regula las prestaciones básicas de atención integral, y elimina los aranceles únicos de referencia del Nomenclador de Prestaciones Básicas, lo que obliga a las familias a negociar individualmente con obras sociales y prepagas el valor de cada terapia o tratamiento.



Al respecto, Bullrich admitió en una entrevista radial que no fue informada de esa “letra chica”.



“A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el Presupuesto con esta introducción de cambios en la ley de discapacidad que no eran conocidos”, declaró.



“Hay un error no forzado y eso te puede hacer perder el partido”, afirmó.



La situación colocó a la senadora en una posición incómoda frente a su propio bloque legislativo.



“Cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, uno llega al Congreso y te dicen ‘nos estás engañando’. Quedás como un tonto o como un mentiroso, eso resiente un poco las relaciones”, advirtió.



En declaraciones posteriores, reclamó “una mesa política donde las cosas se discutan”.

"Vienen con una bomba atómica":



Con una molestia visible tras la mesa política, Patricia expresó: “Se habían dado los fundamentos, pero nadie dijo nada de esto".



“En vez de mantener eso, de golpe viene una bomba atómica, no era lo que se estaba discutiendo", sumó.



Recriminó el trato interno: "Yo tengo que ser sincera y decir: a mí no me tomen de tonta. Si estamos el día anterior en una mesa discutiendo y no nos enteramos de las cosas, yo siento que me toman de tonta".



"El presupuesto viene de Economía, yo no quiero acusar a nadie, pero lo menos que pueden hacer es ponerlo sobre la mesa", dijo.

Mensajes anteriores:



No es la primera vez que Bullrich recurre a la música para enviar señales políticas.

En junio, en plena tensión por el pliego de la jueza María Verónica Michelli, publicó un video con “Se dice de mí”, el tango de Tita Merello, filmado en los pasillos del Senado.



En agosto usó la frase “Hola, ladrón de paz” —apertura de “La Perla” de Rosalía— en un momento de fricciones con los hermanos Milei y con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.