“No se sabe dónde va”: el análisis de Carlos Melconian sobre el Gobierno de Milei

En el marco de una entrevista, el economista Carlos Melconian, lanzó definiciones respecto al gobierno libertario.



Sostuvo también que crece la incertidumbre entre quienes no quieren un regreso del peronismo.



“Empieza a ver un montón de gente en Argentina que, aunque no quieran que vuelvan los otros, no saben cómo sigue este”, afirmó Melconian.



Según el economista, el Gobierno no estaría ofreciendo precisiones suficientes sobre su futuro: “Lo único que se pide es saber qué hacer” y “no hay hoja de ruta”.



”Vuelve con la tablita el tipo que ya fue tres veces ministro y fracasó las tres veces":



Melconian criticó la postura oficial frente a la falta de competitividad local y apuntó de manera implícita contra la conducción del Ministerio de Economía.



El ex director del Banco Nación cuestionó la presión del Gobierno hacia los sectores productivos locales para que bajen costos sin contemplar la distorsión cambiaria y el peso impositivo de la economía argentina.



"Acá viene el Gobierno y te dice: 'No, no, pero este es parte del elemento buscado porque la gran mayoría de todos esos son anticompetitivos. ¿Cómo puede ser que el queso afuera esté 4 dólares y usted... entendés?'", relató Melconian recreando el argumento oficialista.



En esa misma línea, describió la tajante respuesta que reciben los empresarios por parte del Ejecutivo cuando reclaman una devaluación: "¿Ese tipo de cambio? Tipo de cambio las pelotas, muévanse. Entonces ahí vos decís: 'Che, están asustados estos además'. Y si no, desaparezcan. O cambien el chip".



Para Melconian, la receta que intenta aplicar la gestión actual carece de novedad y repite esquemas que ya dañaron la estructura productiva en el pasado. "Te viene a querer hacer cambiar el chip el tipo que ya fue tres veces ministro y fracasó las tres veces, y vuelve con la tablita", sentenció con dureza.



Finalmente, advirtió sobre el error de diagnóstico del Palacio de Hacienda al ignorar las distorsiones de la macroeconomía argentina: "Vuelve con que el tipo de cambio es su producto de un país más normal, no de un atraso. Entonces vos decís: 'Acá tenemos un quilombo'".



La crisis del empleo en la economía real:



El economista trazó un crudo diagnóstico sobre la segmentación de la actividad económica en Argentina bajo el modelo actual.



Advirtió que la reactivación macroeconómica que pregona el oficialismo solo impacta en sectores minoritarios y extractivos, mientras que los rubros que concentran la mayor cantidad de trabajadores formales e informales continúan sumergidos en una profunda recesión.



“Hoy ya es Vox Populi, ratificado por números oficiales pasados, que el 20% de la economía está en auge, el 50% está hundido y el 30% está neutro", sentenció Melconian de manera contundente.



Al desglosar cada categoría, detalló que el bloque ganador está compuesto por la "agro-minería y el petróleo", el sector neutro abarca a la "educación, salud y estadísticas", mientras que la mitad de la estructura productiva que se encuentra severamente afectada incluye a la "construcción, industria y comercio".





El núcleo del problema, según el economista, radica en la asimetría del mercado laboral de cada sector y su nulo efecto derrame en la población general. "El 20% ganador es muy proveedor de divisas, pero poco derramador de actividad y poco empleador de mano de obra", explicó.



En contraposición, remarcó la gravedad del desplome en los sectores urbanos mayoritarios: "El 50% hundido es de zonas urbanas muy populosas. Si estos [sectores extractivos] emplean a 300.000 personas en 20 millones, estos [sectores hundidos] emplean a 8 millones de personas".



Para concluir, Melconian describió las graves consecuencias sociales y paritarias que genera este escenario recesivo en los principales centros urbanos del país.



De acuerdo con su análisis, la parálisis de las industrias y los comercios locales "arrastra a la informalidad, arrastra a la no toma de empleo y arrastra al 'no me vengas a pedir aumento salarial si no estoy vendiendo nada'".



¿Melconian candidato 2027?

El entrevistado dejó en claro que su objetivo ya no es ocupar un ministerio técnico, sino liderar el Poder Ejecutivo nacional.



"Alguna intención de intervenir en la vida política tenés... ¿eso incluye una candidatura presidencial?", le preguntó el entrevistador, a lo que Melconian respondió de forma contundente: "Sí, incluye, porque candidato a ministro ya he sido".





A lo largo del diálogo, Melconian fundamentó su postulación basándose en los ejes principales:



Espacio para una alternativa intermedia: Afirmó que la sociedad civil se encuentra exhausta de la polarización agresiva de la política actual.



En sus propias palabras, argumentó que "la gente está agotada de los dos extremos" y que existe un gran sector social en el medio que busca una gestión que trabaje pacíficamente y sin generar conflictos constantes.



La demanda de un "outsider con experiencia": Se diferenció del perfil del actual mandatario Javier Milei.



Explicó que la ciudadanía valora a las figuras que provienen de fuera de la estructura política tradicional, pero que ya no desea una falta total de conocimiento del Estado.



"Yo ahora quiero un outsider en términos de que sea un tipo que los últimos 30 años de la Argentina lo vi, pero no está mezclado con la política ni manchado. No me mandes más un outsider virgen del todo, porque ya vemos que es para quilombo".



La actividad económica y la recaudación:



Melconian también puso el foco en los principales indicadores económicos y sostuvo que “los números están dando mal”.



En particular, mencionó la recaudación y el nivel de actividad como variables centrales para evaluar el desempeño de la economía y planteó dudas sobre si los resultados alcanzarán para sostener las metas oficiales.



“La recaudación da cero. El IVA va muy mal, pero las retenciones subieron”, señaló el economista.



Para Melconian, este escenario empieza a generar tensión tanto en el ámbito económico como en el político: “Ahí empieza la tortura en unos, la política en otros”.



En otro tramo de su análisis, el ex titular del Banco Nación cuestionó la posibilidad de que una inflación baja pueda ser considerada suficiente si no está acompañada por una recuperación de la actividad económica.



“Si tenés muy baja inflación y nada de actividad, es la paz de los cementerios”, sentenció.



Melconian también describió un clima de creciente incertidumbre y malestar alrededor de la situación económica.



“El ambiente está para revolear cualquier cosa”, afirmó, mientras insistió en que una parte de la sociedad necesita conocer cuál será el próximo paso del Gobierno y hacia dónde pretende llevar la economía.



Finalmente, el economista remarcó la gravedad que, a su entender, tiene la combinación entre baja actividad y estabilidad de precios.



“Hay gente que ni en pandemia vio esto”, aseguró, en una de sus definiciones más contundentes sobre el escenario que atraviesa actualmente la Argentina.