Felipe Pigna cruzó a Javier Milei y lanzó una durísima definición: “Es el peor gobierno de la historia de la democracia”

Felipe Pigna lanzó una fuerte crítica contra el gobierno de Javier Milei y lo calificó como “el peor gobierno de la historia de la democracia”, al analizar la situación económica y social del país durante una entrevista en el streaming Carnaval.

En diálogo con el periodista Lautaro Maislin, el historiador sostuvo que la Argentina atraviesa una situación especialmente compleja y cuestionó distintos indicadores económicos.

“Ojalá que en cinco años nos podamos reír de esto. Hoy estamos sufriéndolo de una manera espantosa. Es, evidentemente, el peor gobierno de la historia de la democracia, sin ninguna duda”, afirmó Pigna.

El historiador también hizo referencia al impacto de la crisis sobre la actividad económica y el endeudamiento de las familias. “Tenemos cifras que no hemos tenido nunca”, señaló, y mencionó una caída del 5% de la industria en un mes.

Además, describió como “dramática” la situación que atraviesan muchas familias para llegar a fin de mes. “La gente pide crédito para el crédito”, sostuvo durante la entrevista.

La comparación entre Milei y Sarmiento

Durante la charla, Maislin también le preguntó a Pigna por una publicación de Milei en la que el Presidente utilizó inteligencia artificial para recrear un diálogo con Domingo Faustino Sarmiento.

En la escena, Sarmiento aparecía diciéndole a Milei que atravesaba una situación similar a la que él había vivido, cuando era considerado “loco” por sus adversarios.

La referencia generó una respuesta contundente del historiador.

“La verdad es que no veo esas cosas. El médico me lo tiene prohibido, sinceramente”, ironizó Pigna.

Luego cuestionó la comparación entre ambos dirigentes y destacó algunas de las políticas impulsadas por Sarmiento.

“Era un tipo al que le importaban poco las formas, que polemizaba con todo el mundo, pero que creó 800 escuelas públicas. No hay punto de comparación, por supuesto, ni para empezar”, afirmó.

Las declaraciones de Pigna se produjeron en medio de sus habituales cuestionamientos al rumbo de la gestión de Milei y pusieron nuevamente en el centro del debate la situación económica, el nivel de actividad y el impacto social de las políticas implementadas por el Gobierno.