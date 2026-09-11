Una senadora de la Nación denuncia que el oro argentino está en manos de los ingleses

La senadora nacional Juliana Di Tullio acusó al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, de haberle mentido al Senado sobre el destino de las reservas de oro enviadas al exterior. Aseguró que los lingotes están en el Bank of England, en Londres, y no en Suiza, como habría señalado el presidente de la entidad.

"El oro está en el Bank of England, en Londres", afirmó la legisladora, y cuestionó las declaraciones de Bausili: "Supongo que no deben querer decir que está en Londres porque con esa sobreactuación malvinera del último momento del gobierno se evitan contradicciones complejas".

La AGN no pudo auditar

Di Tullio fue categórica al desmentir las afirmaciones del titular del BCRA sobre las auditorías realizadas. "Es mentira, absolutamente mentira de Bausili que la AGN no objetó nada. No es cierto", señaló, y aclaró que la auditoría del 2024 aprobada no tiene relación con la que el Congreso le solicitó a la Auditoría General de la Nación sobre la trazabilidad del oro.

Según la senadora, la AGN directamente no pudo realizar ninguna auditoría sobre el tema porque fue impedida por el propio presidente del Banco Central. "La AGN aún no ha podido hacer ninguna auditoría por impedimento del Banco Central de la República Argentina, o sea, de su presidente Bausili, sobre lo que le pidió el Congreso que audite sobre el tema del oro", afirmó.

Ante esta situación, Di Tullio anunció que ampliará la denuncia penal que ya había presentado contra el presidente del Banco Central. "Vamos a ampliar la denuncia penal que ya le hemos hecho con el tema oro al presidente del Banco Central, con esta nueva información", adelantó.