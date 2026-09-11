Bregman descartó una fórmula con Kicillof para 2027, dijo que "lo ve más con Cúneo" y contrapuso su imagen positiva a la “moderación” del peronismo

La referente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, descartó una fórmula electoral con Axel Kicillof de cara a las elecciones de 2027.

La dirigente fundamentó su postura en las actitudes de conciliación política que le adjudica al gobernador bonaerense y vinculó el crecimiento de su espacio al rol opositor frente a la gestión de Javier Milei.

La ex diputada nacional negó las especulaciones sobre una candidatura compartida y remarcó que el mandatario provincial no muestra acercamientos hacia su sector, sino hacia figuras como Santiago Cúneo o Guillermo Moreno.

“Si me muestran algún gesto de Kicillof hacia la izquierda o hacia la cintura izquierda se lo agradecería, porque no viene siendo lo que hace”, señaló.

En esa línea, expresó. “Todos los gestos que viene dando Kicillof son de una moderación absoluta casi extrema”, lanzó.

Y profundizó su postura respecto al armado electoral: “Así como yo me puse el ‘moderada nunca’ como mote, me parece que Axel Kicillof a medida que se acercan las elecciones se está poniendo moderado siempre”, advirtió.

Asimismo, cerró la puerta a cualquier convergencia partidaria. “No hay ninguna posibilidad de confluir con el peronismo”, aseguró tras sostener que dicho espacio quedó agotado luego del mandato de Alberto Fernández.

"Un chamullero como pocas veces se vio":

Al analizar la gestión actual de Milei, Bregman recordó la época en la que compartía el recinto legislativo con el actual mandatario y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La dirigente fue tajante al contrastar las promesas de campaña con las políticas implementadas en el Gobierno.

"Me acuerdo cuando Milei era diputado, que tuve la desgracia de que nos sentaran al lado. Votaron en contra del acuerdo con el FMI y después terminaron entregando todo el país. Un chamullero como pocas veces se vio; la historia del chamullero va a quedar para Javier Milei por lo que dijo en campaña y lo que hizo", relató.

Bregman ironizó sobre las promesas libertarias inconclusas y afirmó que "Milei decía que iba a atacar a la casta, pero si hay algo que no tocó es la casta; la casta está feliz. ¿Dónde quemó el Banco Central? Más bien lo puso de garantía para sus desastres económicos”.

Frente a esto, adelantó su postura legislativa de manera rotunda: "A Milei no le voto nada, porque todo lo que venga de él me parece de ultraderecha, entreguista, antipopular y antiobrero".

El vínculo con Trump: "Lo usa a Milei como un títere"

La referente de la izquierda también desmitificó los supuestos giros soberanistas del oficialismo y analizó la estrategia geopolítica que involucra a Donald Trump en el Atlántico Sur.

Bregman argumentó que los movimientos internacionales responden a intereses ajenos a la Argentina: "Para mí Trump está enojado con Gran Bretaña por distintas discusiones que tienen y está aprovechando coquetear con Argentina para molestarlos, para que aumenten su presupuesto o se involucren más en sus guerras”.

Y sumó: “Lo usa a Milei como lo que es: un títere en esa disputa. Cuando Milei habla del Consejo de Seguridad, no está hablando de soberanía. Está hablando de un consejo que anunció Trump diciendo que iba a patrullar el mar en Argentina, así que ojo con lo que estamos hablando".

La crisis de los hogares:

En otro tramo de la entrevista, explicó la delicada situación socioeconómica que atraviesan los sectores trabajadores y las clases medias. Al respecto, Bregman advirtió sobre el ahogo financiero que sufren millones de familias frente a la pérdida de poder adquisitivo y la suba de costos fijos.

"La vida se está volviendo intolerable y el endeudamiento vino a complicarla aún más. No estamos hablando ya de deudas para acceder a bienes de consumo durables, sino de personas que se ven obligadas a financiarse para comer, comprar medicamentos o simplemente pagar las tarifas de los servicios públicos", detalló.

Propuestas urgentes contra la “usura bancaria”:

Para la dirigente del Frente de Izquierda, el fenómeno no es un problema privado o individual sino una consecuencia estructural del modelo económico actual. Criticó enérgicamente el rol de las entidades bancarias y las empresas fintech, señalando las tasas abusivas que asfixian a la población.

Con este diagnóstico, Bregman planteó la necesidad de aplicar políticas urgentes y contrarias a la desregulación financiera.

"El gobierno piensa que la gente se endeuda porque le gusta, pero es para sobrevivir. Necesitamos declarar la emergencia crediticia de manera inmediata, poner un freno definitivo a los embargos y al hostigamiento de las agencias de cobranza hacia las familias trabajadoras”, dijo.

Encuestas y armado político:

Durante la misma entrevista, fue consultada sobre los sondeos de opinión pública —entre ellos un relevamiento de Atlas Intel que la posiciona al frente del ranking de imagen positiva nacional—, la dirigente relativizó el plano individual.

“No es un reconocimiento personal, sino que es un reconocimiento colectivo”, explicó al destacar la confrontación contra el oficialismo y criticar a los sectores que pactan acuerdos institucionales.

En ese sentido, cuestionó los análisis tradicionales sobre las mediciones. “Es un llamado al consultor argentino: qué originalidad eso de que imagen no es voto, porque cuando es alguien de derecha nunca lo dicen”, retrucó.

Por último, ratificó que la prioridad de la izquierda pasa por organizar el respaldo social en más de 200 comités de base, movilizar en la marcha del 19 de septiembre y consolidar una fuerza de la clase trabajadora frente a las fórmulas vacías de la oposición tradicional.