"Los kirchneristas eran violentos, pero no llegaban al grado de vulgaridad de Milei": Durán Barba cuestionó al presidente

En el marco de una entrevista, Jaime Durán Barba criticó con dureza al presidente Javier Milei, cuestionó su forma de expresarse y apuntó contra los escándalos que rodean al actual Gobierno.



En este sentido, el consultor político comparó el comportamiento del actual libertario con el del kirchnerismo.

Aunque cuestionó la violencia política del espacio liderado por Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo que sus dirigentes no alcanzaron el nivel de “vulgaridad” que, según su mirada, caracteriza al actual mandatario.



“Si bien los kirchneristas eran violentos y hacían cosas que a mí me disgustaban absolutamente, no llegaban al grado de vulgaridad al que llega el presidente en persona en la última época”, afirmó Durán Barba.



El lenguaje de Milei:



El consultor ecuatoriano también criticó la manera en que Javier Milei se comunica públicamente y puso el foco en los insultos y expresiones utilizadas por el Presidente.



“El lenguaje coprológico de él es impresionante”, sostuvo Durán Barba, quien agregó que, para Milei, “todo el mundo es una porquería”.



Para el analista, esa forma de comunicación se suma a un escenario de falta de previsibilidad política, un aspecto que, según afirmó, preocupa especialmente a las empresas.



“Hay una falta de previsibilidad que les interesa mucho a las empresas. No está claro qué va a pasar”, señaló.



El kirchnerismo y el gobierno de Milei:



Durán Barba también se refirió al comportamiento institucional del kirchnerismo durante el recambio presidencial de 2015.

Recordó que, tras la derrota de Daniel Scioli frente a Mauricio Macri, el oficialismo de entonces dejó el poder.



“Los kirchneristas cuando perdieron frente a Macri entregaron el poder. Cierto que con esa rabieta de Cristina, que se fue sin entregar la banda, pero entregaron el poder”, sostuvo.



A partir de ese episodio, el consultor definió al kirchnerismo como un espacio que, pese a sus conflictos y cuestionamientos, mantuvo ciertos límites institucionales.



“Han sido inquietos, pero institucionales”, remarcó.



En contraste, calificó a los integrantes del actual Gobierno como “muy desconcertantes” y cuestionó los episodios que involucran a personas del entorno presidencial.



Los escándalos del entorno presidencial:



Por otro lado, mencionó los cuestionamientos relacionados con Cerimedo y otros integrantes cercanos al Gobierno.



“Todos esos escándalos como el de Cerimedo y otros del entorno presidencial son algo desconcertantes”, afirmó.



Finalmente, el consultor político sostuvo que el caso le resulta particularmente llamativo por su experiencia profesional: “No he visto otro escándalo semejante al de Cerimedo en 50 años en que trabajo en esto”.