“Si me lo cruzo al presidente en la calle, lo cago a piñas”: la fuerte declaración de Esteban Lamothe contra Javier Milei



Esteban Lamothe volvió a cuestionar al gobierno de Javier Milei, recordando un cruce que tuvieron años atrás.

En la visita del actor a Bondi Live, Santi Riva Roy le consultó: "¿Alguna vez te pidió disculpas el Presidente?", en base al posteo que hizo luego de que cayera en una falsa noticia que contenía una imagen editada en la que supuestamente repudiaba su mandato.

Justamente, en 2024, Milei subió a Instagram una foto editada de Lamothe, donde supuestamente aparecía con la mano escrita con la frase "Basta Milei", en el contexto de debates sobre subsidios al cine.

"No, nunca le pidió disculpas a nadie. No pide disculpas", aseguró el actor, que retrucó: "Me gustaría que le pida perdón a la gente, a los jubilados... Está gobernado solo para la gente que tiene dinero”.

“Tampoco me voy a venir acá a hacer el héroe del peronismo, porque el gobierno anterior fue un desastre y este tipo está porque estaban los otros antes. Pero no puedo esperar que una persona que se maneja como el Presidente me pida perdón", agregó.

Recordando aquella foto editada que compartió Milei en las que comparaba las manos del actor con las de un trabajador, junto a la frase "Las manos que pagan subsidios", Lamothe expresó: "Aparte yo trabajé mucho más que el Presidente. Fui pintor, albañil. Pero no espero que me pida perdón, porque así se maneja".

Y luego volvió a repetir una fuerte frase que ya había usado en ese entonces: "Lo cagaría a piñas si me lo cruzo en la calle, pero no es la forma de resolver las cosas tampoco”.

"Porque no me imagino hablando y poniéndonos de acuerdo. No lo haría, para nada. Pero la pulsión es esa. La sensación es esa, porque la violencia no conduce a nada. ¿Si yo le pegara a Javier Milei qué cambia?", manifestó Lamothe.

En la misma línea, el actor sumó: "Es un Presidente que nos odia a los artistas, odia a los actores, odia al cine, nos odia a todos nosotros".

"Me parece que tiene otras prioridades, el arte no es su prioridad", afirmó.

Y aclaró: "Yo no romantizo el gobierno kirchnerista, antes el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) tampoco funcionaba bien, pero ahora está en el piso directamente".

"Estos zurdos de cuarta trabajan a sala llena gracias a Milei":

El periodista Tomás Dente utilizó la pantalla de su ciclo diario para responderle de forma tajante a Esteban Lamothe, calificando sus expresiones hacia el mandatario nacional como "una aberración".

En medio de un fuerte descargo, el conductor acusó de "sinvergüenzas" a los sectores que justifican al actor y cuestionó la doble vara a la hora de medir la violencia verbal en los medios.

"Estos zurdos de cuarta que tenemos trabajan a sala llena, porque les está yendo bárbaro gracias al gobierno de Milei", disparó Dente visiblemente molesto con la postura política del ambiente artístico.

El comunicador defendió su conocimiento personal sobre el Jefe de Estado, asegurando que "es una persona con la que se puede hablar perfectamente", y arremetió contra los colegas que no se pronunciaron en repudio de la agresión física planteada por el protagonista de Envidiosa.

Finalmente, el presentador exigió que los actores y periodistas de la oposición le pidan disculpas al Gobierno por presuntas campañas difamatorias previas. Asimismo, remarcó que una frase de tal calibre trasciende la libre opinión y podría acarrear consecuencias legales por tratarse de una amenaza directa contra la figura presidencial.

Secreto en la montaña:

En otro tramo de la entrevista, Esteban Lamothe compartió detalles profundos sobre su experiencia protagonizando la adaptación teatral de la icónica historia Secreto en la montaña.

El actor describió el proyecto como un desafío enorme que lo obligó a volver a aprender a entregarse por completo en el escenario. Al tratarse de un melodrama, explicó que la obra exige una vulnerabilidad absoluta, obligándolo a actuar sin distancia ni opiniones personales para poder transmitir de manera orgánica el sufrimiento de los personajes.

Asimismo, el intérprete analizó las dificultades técnicas de la producción, destacando lo complejo que resulta trasladar al teatro una película que originalmente está plagada de planos abiertos, ovejas y paisajes imponentes.

En la puesta en escena actual, el escenario mismo se transforma en un personaje fundamental para sostener el relato. Por otra parte, se refirió con total naturalidad al vínculo con su compañero de elenco, Benjamín Vicuña, elogiando su profesionalismo a la hora de encarar las escenas románticas y los besos en el escenario.

También adelantó con entusiasmo la futura incorporación de Luciano Castro para encarar una gira por el interior del país, una propuesta que nació de él mismo debido a la gran afinidad que tiene con el actor.