"Massa es de los más preparados para gobernar este país": la visión política de Jorge Asís de cara a las próximas elecciones

Las “fichas” de cara a las elecciones 2027 comienzan a ubicarse tras la decisión del presidente Javier Milei de ir en busca de un segundo mandato.

En un extenso análisis del mapa político argentino, el periodista y escritor Jorge “Turco” Asís, precisó cuáles pueden ser las otras alternativas y los candidatos que podrían disputarle el poder al libertario.

De esta manera, le dedicó un tramo de su diagnóstico a evaluar la reconfiguración del mapa opositor y elogió las condiciones técnicas del ex ministro de Economía Sergio Massa.

Al analizar el panorama de liderazgos de cara al futuro político, el analista destacó la resiliencia de la principal figura de la coalición previa:

“Sergio Massa está siempre”, ponderó Asís, para luego sentenciar con firmeza sobre las capacidades de gestión del líder del Frente Renovador: “Me parece de los más preparados para gobernar este país”.

Asimismo, el analista incluyó de manera protagónica al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, dentro de la mesa grande de la reconstrucción opositora.

“Creo que Milei no va a ser reelecto”:

Al ser consultado sobre si el mandatario logrará renovar su cargo en las urnas, respondió de manera directa: "Yo sinceramente creo que no". Asimismo, Asís aclaró que su análisis es estrictamente profesional y exento de simpatías políticas, al señalar: "Si yo fuera consultor de él, felizmente no tengo nada que ver, me puede escuchar porque trasciende lo que yo voy a decir aquí".

“Todos sus logros hasta hoy, fueron políticos, no económicos, la conquista del poder”, afirmó.

“Hoy gobierna el fondo de olla del PRO”:

En la misma línea, Asís desmenuzó la composición de la actual administración nacional y su dependencia estructural de la fuerza fundada por Mauricio Macri. Al evaluar el rol de La Libertad Avanza, el escritor argumentó que la supervivencia del oficialismo está ligada directamente a sus aliados institucionales.

“Milei fue un producto del peronismo para evitar que heredara Macri y en realidad, hoy gobierna el fondo de olla de PRO con un presidente extra partidario”, lanzó.

Y agregó: “Después tiene muchos al lado que estaban, se anotaron con el cuento de la dolarización y lo demencial que él planteaba y finalmente no las hizo”.

“La única alternativa es otra vez el peronismo”:

Por otro lado, al analizar la coyuntura política del país, Asís expresó: "Yo no soy optimista con nada. Todo termina irremediablemente mal en la Argentina”.

Cuando se le preguntó cuál sería la situación en los próximos seis meses, el periodista respondió: “Yo creo que va a estar peor. Milei, no creo en un desalojo, no creo que se vuelva loco, no creo que le pase absolutamente nada terrible, personal, pero por como vienen los temas, todos se van a agravar”.

Y aseveró: “El problema son las alternativas acá y la única alternativa, aunque pese, la real, la más cercana es otra vez el peronismo”.

“Sí, ¿pero quién? El candidato del peronismo es como un director técnico de Boca. Lo nombrás y a los cuatro días todos hablan de él”, enfatizó el escritor.

“Pero hay otras alternativas que surgen y se fortalecen a partir de que el Círculo Rojo le picó el boleto a Milei”, aclaró.