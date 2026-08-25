Beto Casella y el futuro electoral: "Si Massa aparece, le gana a Milei"

"Sabía que me iban a preguntar", dijo entre risas el conductor Beto Casella, consultado en un streaming sobre el político que mejor posicionado ve y la posibilidad de que el exMinistro de Economía, Sergio Massa, pueda presentarse como candidato a Presidente para 2027.

En ese marco, el mediático opinó que el exfuncionario tiene muchas chances contra Javier Milei si empieza a aparecer públicamente para contar sus proyectos, aunque le aconsejó algo particular.

"Se tiene que sacar de encima a algunos que huelen a naftalina", recomendó entre risas, en referencia a ciertas figuras de la vieja guardia política a los que calificó de esa manera y de los cuales consideró que debería distanciarse.

"Podría hacer una elección interesante si cuenta el proyecto que tiene" y "mantiene el déficit cero", remarcó Casella. Para él, sin dudas mostrarse más lo ayudaría a "prender mejor en un duelo mano a mano" con Milei.

Una encuesta reveladora

Mientras los últimos datos muestran que, en otro posible ballotage, Massa le podría ganar a Milei en caso de enefrentarse en 2027, la caída de imagen del actual Presidente es imparable. Solo el 15% de los argentinos evalúa positivamente la situación actual del país, mientras que la mirada negativa trepó al 49%, uno de los valores más altos de la serie histórica.

La desesperanza también se refleja en las expectativas a futuro: apenas el 24% cree que el país estará mejor el año que viene, y un contundente 58% considera que la nación está peor que cuando asumió el actual gobierno.