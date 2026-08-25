"Problema entre privados”: El Gobierno insistió en que no intervendrá para ayudar a quienes tienen deudas con los bancos

En línea con la palabra del presidente de la Nación, el vocero presidencial Adrián Ravier aludió a la problemática de la morosidad en la Argentina, un tema que se ubicó en la agenda del país en los últimos días.



“Claramente, hay morosos que están en una situación difícil por no poder pagar esas deudas que tomaron, pero el problema es de las entidades financieras y de los bancos que otorgaron créditos con tasas de interés elevadas para cubrirse de los riesgos ante los posibles riesgos que enfrentaban”, explicó el portavoz en su conferencia de prensa.

Asimismo, expresó: “Salvar esto desde el Gobierno con el dinero que pagan los contribuyentes implicaría tomar recursos que paga una parte de la población para salvar a los bancos”.



Y señaló: “¿Cómo ayuda el Gobierno? Los privados pueden negociar con un plan de estabilización como marco que permite que baje tasa de inflación, de interés. Esa es la ayuda que da el Gobierno".



Ravier destacó que tanto los deudores como los bancos o las fintech podrán utilizar como contexto las variables del programa macroeconómico de la administración libertaria, entre las que se incluyen, enumeró, el orden monetario, la desregulación económica y el equilibrio fiscal.



La morosidad y los televisores:



Durante su discurso en el acto por el 142 aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario el viernes, Milei atribuyó el aumento de la morosidad, entre otros factores, a la compra de televisores para el Mundial 2026.



“Se compraron televisores para ver el Mundial y después veían si pagaban o no”, afirmó durante su alocución.



“Lo de los televisores fue un ejemplo que usó el Presidente... Hay otros factores que explican la mora, no sólo la posible compra de televisores”, justificó por su parte Ravier.



Y añadió: “El Presidente fue enfático en que es un acuerdo entre privados”.



El deterioro desde fines de 2024 fue acelerado, según trascendió. En diciembre de ese año, la mora total (que incluye el crédito del sistema financiero y de proveedores no financieros) por monto representaba el 3,6% del crédito relevado; un año después había escalado al 12,6% y en junio último llegó al 17,5%.

En apenas 18 meses, el indicador se multiplicó por 4,9. Frente a mayo, aumentó otros 0,3 puntos porcentuales, lo que acumuló 20 meses de deterioro y, en la comparación interanual, el salto fue de 10,5 puntos.

Cambios en la comunicación digital:



El vocero presidencial que Santiago Oría asumirá nuevas tareas en el área de comunicación digital, un área vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo.



“Entiendo que sí”, respondió Ravier en conferencia de prensa ante una consulta sobre si Oría está actualmente a cargo de la estrategia digital. Sin embargo, el vocero remarcó que el nuevo esquema “no le quita importancia” al asesor presidencial dentro del Gobierno, al que destacó como "una figura clave".



”El Gobierno no tiene relación":

Ante las preguntas de los periodistas, el funcionario negó relación activa con Fernando Cerimedo, asesor político detenido en Bolivia y que supo mantener relación directa con La Libertad Avanza.



Ravier admitió el rol de asesoría durante la campaña de 2023, aunque destacó que el límite de la relación quedó en aquel año. Además, indicó cierto grado de sorpresa por el caso en Bolivia.



“El Gobierno no tiene relación. El Presidente mantuvo contacto hasta 2023 y los primeros meses de 2024. Este delito, si es que se cometió, sucedió en Bolivia. Todavía no sabemos qué ocurrió. El Gobierno todavía no puede dar una respuesta al respecto. Hay que dejar que la justicia de Bolivia trabaje”, aseguró Ravier.