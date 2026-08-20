Bullrich: “No me tomaría un café con Máximo pero sí con Cristina"

Clarín estrenó “Cara a cara”, un nuevo ciclo de entrevistas conducido por Bernardo Vázquez. La primera invitada fue Patricia Bullrich que fue contundente a la hora de decir con quién no se juntaría a hablar: “No me tomaría un café con Máximo, lo veo cerrado, no es que tenga un prejuicio específico”.

La senadora explicó que lo veía como “el guardián de una ideología fracasada”. No obstante, la ex-candidata a presidente afirmó que sí conversaría con Cristina Kirchner.

Con el 2027 a la vuelta de la esquina, muchos ven a Bullrich como una posible candidata. Respecto a su experiencia, en el 2023, la recordó como una frustración. “Fui a la carrera presidencial y salí como la Selección, segunda”, explicó.

¿Hay chances de que vuelva a presentarse? La ex-ministra de Seguridad de la Nación fue cautelosa y aseguró que, después de la reelección del gobierno de Milei, se largaría a una nueva candidatura como presidente. Respecto a una posible postulación como Jefa de Gobierno aseguró que “no le baja el precio” y que tiene claro que “es lo que hay que hacer”.



Bullrich también profundizó sobre aspectos vinculados a su familia. “De parte de mi madre eran radicales de boina blanca, muy antiperonistas”, rememoró y recordó la vez que lo llevaron a ver a Balbín. “Me pareció todo muy lúgubre y me fui para el otro lado”, dijo en torno a cómo llegó a la JP.

Pero a su vez, contó un dato poco conocido de la otra parte de la familia: fue la primera en llevar a Fabian Cantilo -su prima- a un recital. “Cuando eramos chicas se armaban fogones en el campo y ella siempre canta, ya se veía por donde iba a ir”, explicó.

La senadora también habló sobre Javier Milei y que diferencias ve entre aquel de 2023 y el actual. “Eramos muy amigos y él me decía ´vamos juntos´”, recordó. “Lo hemos hablado, cometimos ambos el error de atacarnos”, explicó en torno a una conversación que tuvieron ya siendo parte del mismo gobierno.

“He tenido acuerdos en general en todo lo que es la base de construcción de un modelo de cambio fuerte”, explicó.

Bullrich reconoció su pasaje por varias coaliciones y proyectos políticos. “De la Rúa, Macri y Milei tienen algo en común, tal vez el gobierno actual es el más disruptivo”, aclaró. “El mundo de los partidos es uno que en Argentina se armó y desarmó 20 veces”, sentenció.