El 63,7% de los argentinos cree que el responsable de la crisis económica es Milei

Dos de cada tres argentinos señalan a Javier Milei como el responsable de la crisis económica, en un cambio de rumbo de la mirada pública sobre la gestión que venía salvándose del rechazo masivo culpando a la herencia recibida del peronismo.

El sondeo, que hicieron en conjunto Alaska y TresPuntozero, indicó que el 63,7% cree que el responsable de la crisis es Milei.

Es un giro fuerte respecto de diciembre del año pasado, cuando el 44,1% todavía culpaba a los gobiernos anteriores por la situación económica y sólo 49,2% lo responsabilizaba a Milei.

Ahora, quienes culpan a los gobiernos anteriores son menos del 30%. Eso representa un dato alarmante para la Rosada, que apuesta toda su estrategia electoral a un triunfo en primera vuelta de Milei para asegurar la reelección en octubre de 2027 y evitar un ballotage.

A esto se suma otra señal de alarma: el 62,9% no cree que el gobierno de Milei sea capaz de revertir la situación económica actual. Sólo el 28,9% cree capaz a Milei de surfear la crisis, 12 puntos menos que en diciembre.

En cuanto a la imagen de los políticos, Milei tiene una de las peores: un 64,6 de imagen negativa, casi empatado con Sergio Massa y sólo superado por Mauricio Macri, que tiene 68,7% de negativa.