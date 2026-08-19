"Hay que buscar en Argentina un Scaloni para que nos presida": la propuesta de Emilio Monzó

Con el 2027 a la vuelta de la esquina, la política continúa esbozando el borrador de posibles listas, alianzas y candidatos. Sin embargo, algunos armadores y referentes del sector, también piensan en cuestiones programáticas y de estilo para la conducción del país en un futuro cercano.

Emilio Monzó pasó por Infobae aseguró que “hay que buscar en Argentina un Scaloni para que nos presida”. El ex-diputado lo diferenció del estilo confrontativo del gobierno de Milei y ponderó la figura del DT, “que no es un salvador, no es un mesías, cree en las instituciones; el creyó en su equipo, ordenó el vestuario, fue humilde en las declaraciones”.

Uno de los “outsiders” que apareció en el radar del ecosistema político en los últimos meses fue Dante Gebel. “No puede gobernar la Argentina, es entrar otra vez en lo mismo”, dijo en relación a que es un hombre ajeno a la función pública.

En relación a Jorge Brito -otro de los nombres que giran cada vez con más fuerza- resaltó: “No lo considero un outsider de las cuestiones de Estado. Es un empresario exitoso, invierte en Argentina, genera empleo en Argentina, responsable, un gran padre”.

Monzó también planteó una dura crítica a Javier Milei. “El problema es que este señor de la motosierra lo único que sabe usar es la motosierra”. Remarcó que el equilibrio fiscal “es un punto de partida, no es un objetivo final”, y fue crítico sobre la falta de pragmatismo del oficialismo: “No, ese es el problema, que hasta ahora no he visto esa reacción”.

En ese sentido, cuestionó el rol de Milei dentro de un clima de polarización creciente. “No quiero que el presidente piense igual que todos los argentinos, pero él no se tiene que olvidar que gobierna a todos. Cuando vos decís ‘sos un zurdo hijo de puta’, lo que estás haciendo ahí es una polarización distinta a la que hemos vivido”.

El dirigente también advirtió sobre el impacto del entorno digital y los algoritmos en la polarización social.

“Hoy el algoritmo no es de izquierda, no es de derecha. El algoritmo nos elige. El pensamiento crítico es lo que no surge hoy en la sociedad, porque está hecho justamente el algoritmo en las redes sociales para generar o captar nuestro tiempo”, planteó.

"Esto es una revolución invisible que va sobre nuestras mentes y la atención pasó a ser el gran negocio de las plataformas", agregó.