El gobierno de La Rioja relanzó los “Chachos” para incentivar el consumo: inyectarán 4000 millones a la economía

El gobierno de La Rioja puso nuevamente en circulación los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), popularmente conocidos como "Chachos". Según detalló la administración de Ricardo Quintela, buscan reforzar los ingresos de las familias y reactivar la actividad comercial en un contexto de recesión y caída de recursos coparticipables.

La iniciativa consiste en una ayuda extraordinaria de 50.000 Chachos por persona, destinada a unos 80.000 beneficiarios. Es decir, se inyectarán a la economía provincial un total de 4000 millones de la cuasimoneda creados por la gestión Quintela.

Entre los alcanzados por esta medida hay empleados de planta del Gobierno provincial, beneficiarios de programas o contratos estatales, jubilados de la Policía y del Servicio Penitenciario, empleados municipales y docentes cuya liquidación está a cargo del Ministerio de Educación provincial.

La cuasimoneda mantiene una paridad de 1 a 1 con el peso y cuenta con la adhesión de más de 800 comercios. También puede utilizarse para pagar impuestos provinciales, tasas municipales y servicios estatales.

Desde el Gobierno provincial, aseguran haber recibido consultas de locales en la provincia de Córdoba interesados en sumarse a su circulación. El cronograma de pagos se extenderá hasta el 24 de agosto.

La vigencia de los títulos terminará el 29 de diciembre y quienes los conserven hasta entonces recibirán un reconocimiento adicional del 1%. La Rioja, única provincia del país en default, también analiza incorporar en el futuro ese monto de manera permanente al salario.