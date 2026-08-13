Daniel Hadad no descarta ser candidato a presidente en 2027

A un año de las elecciones generales, la política ya tiene los ojos puestos en las urnas y los armadores de los distintos espacios afilan la lapicera pensando en esquemas, alianzas y, por supuesto, también nombres.

Uno de los que viene sonando con fuerza en los últimos meses es el de Daniel Hadad, periodista y empresario de medios que, en la actualidad, es dueño de Infobae. En un mano a mano, Esteban Trebucq le preguntó si consideraría ser candidato el año que viene.

"Si te digo que si te miento y si te digo que no también", dijo Hadad dejando la puerta abierta. "No descarto ser candidato a algo el año que viene", agregó, abriendo la posibilidad de que el cargo a ocupar sea otro.

"Sería muy feliz de colaborar con alguien que quiera hacer un cambio en la Argentina”, afirmó. “Vayamos a buscar a estos de tipos de la Universidad y de las empresas que son buenos. ¿Por qué no armamos el mejor equipo para que por un tiempo tengamos tolerancia y un proyecto común?”, planteó.

"Desde 1983 estamos mejor en un montón de cosas. Alfonsín fue un estadista: hizo algo más importante que manejar la economía. Sentó las bases del Nunca Más y se está cumpliendo. Ningún argentino de bien sueña hoy con otra alternativa", dijo en referencia y contraste a la época de la dictadura militar.

Otra figura a la que valoró es a Jorge Brito, dueño del Banco Macro y ex-presidente de River. "Argentina tiene mucho talento y poco va a la política”, analizó. “Me pone contento que alguien que tiene la vida asegurada, que tiene un emprendimiento enorme, se meta en política”, dijo ponderando la trayectoria del empresario.

En relación a otros outsiders, contó su encuentro con Nayib Bukele, presidente de El Salvador. "Hablé como una hora, es un personaje. Me sorprendió su juventud. El 80% de los salvadoreños lo adora, trabaja para las mayorías”, explicó.