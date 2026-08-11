Santilli asumirá ad honorem como representante del Estado en YPF y no cobrará honorarios

Santilli viene a ocupar la silla que dejó vacante Manuel Adorni tras su renuncia en junio. El exfuncionario había asumido como director Clase A a fines de enero, en reemplazo de su antecesor Guillermo Francos, quien pasó a ocupar el cargo de director Clase D.

La representación del Estado mediante la Acción de Oro (Clase A) constituye una de las posiciones institucionales de mayor relevancia dentro del Directorio de YPF. Entre sus atribuciones se encuentran el poder de veto sobre decisiones estratégicas, la capacidad de decisión directa en la Asamblea de Accionistas y un voto determinante ante eventuales procesos de fusión, reorganización o privatización de la compañía.

El Directorio de YPF está integrado por 11 directores titulares, seis directores suplentes y seis síndicos (tres titulares y tres suplentes). En ese ámbito, el representante del Estado ejerce la representación exclusiva de las acciones Clase A, resguardando los intereses del país en las decisiones estratégicas de la empresa.

Encuentro con Gobernadores por proyectos clave

Mientras tanto, Santilli intenta encaminar un acuerdo con diez gobernadores por la ley de zonas frías y negocia por zonas cálidas. El funcionario mantuvo comunicaciones constantes con los mandatarios provinciales, buscando consensos que permitan evitar dilaciones en el tratamiento legislativo del proyecto.

Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, tienen previsto viajar este jueves 13 de agosto a Catamarca, donde mantendrán un encuentro con Raúl Jalil y Elías Suárez. La agenda se centrará en la puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta, un proyecto clave para la región.

El 2027 a la vuelta de la esquina

La consolidación de Santilli dentro de la estructura de gobierno lo pone en carrera como posible candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires en las elecciones generales del próximo año.