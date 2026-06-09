Sergio Berni respaldó a Massa y pidió que vuelva a tener un rol central en la política

El exministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, expresó un fuerte respaldo a Sergio Massa y sostuvo que el excandidato presidencial fue uno de los dirigentes que anticipó con mayor claridad las consecuencias del rumbo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Durante una entrevista, Berni aseguró que muchas de las advertencias realizadas por Massa durante la campaña presidencial de 2023 hoy se están verificando en la realidad económica y social del país.

“Massa anunció todo esto que iba a pasar y está pasando, lamentablemente”, afirmó el dirigente peronista. En esa línea, agregó que hubiera preferido que aquellos pronósticos no se cumplieran.

“A todos nos hubiera gustado que Massa se haya equivocado, pero lamentablemente no se equivocó y hoy estamos pagando las secuelas de este gobierno”, sostuvo.

Las declaraciones de Berni se producen en un contexto de debate interno dentro del peronismo sobre sus liderazgos y la construcción de una alternativa política frente al oficialismo.

Además de destacar la capacidad política del exministro de Economía, Berni consideró que Massa debe volver a ocupar un lugar relevante en la escena pública y participar activamente en el proceso de reorganización de la oposición.

“Ojalá tome el impulso necesario, ojalá se defina a participar. Me parece un actor muy importante en la política y ojalá lo podamos ver otra vez”, expresó.

Las palabras de Berni vuelven a instalar el debate sobre el futuro político de Sergio Massa, quien mantiene un perfil más bajo desde las elecciones presidenciales de 2023.

El respaldo del exministro bonaerense se suma a distintas voces del peronismo que consideran que Massa conserva un rol relevante dentro del espacio opositor y que puede ser una figura clave en la construcción de una alternativa política de cara a los próximos desafíos electorales.