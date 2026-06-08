"Se fijan si voy, si vengo o si fui": Patricia Bullrich desafía a Milei con otro video que alimenta los rumores sobre su candidatura 2027

Luego de semanas donde la tensión dentro en el Poder Ejecutivo, la senadora Patricia Bullrich compartió un video en las redes sociales con la canción de Tita Merello, “Se dice de mí”.

La publicación que dura menos de un minuto que realizó la titular de la bancada libertaria en el Senado rápidamente se replicó en X y mostró tanto a personajes de la oposición como del oficialismo.

Por el lado del peronismo aparecieron los senadores José Mayans, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti o Jorge Capitanich, identificados con el kirchnerismo.

En tanto, desde el lado oficialista aparecían rostros como el de Ezequiel Atuche, Bartolomé Abdala o María Emilia Orozco. El único rostro que aparece reflejado en las imágenes que compartió la senadora del Gabinete fue el canciller Pablo Quirno.

Por su parte, una de las imágenes que llamó la atención fue un fragmento de un programa de TN realizado con inteligencia artificial en el que se muestra a la ex ministra por entrar a un laberinto con tres salidas posibles: jefatura de Gabinete, vicepresidenta o presidenta. Todo esto en el momento en el que la milonga dice: “Los hombres de mí, hablando están”.

El contexto de la publicación:

Todo esto se generó después de semanas de tensión dentro de La Libertad Avanza tras la comunicación pública que realizó Bullrich anticipando que desacataría la orden de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli por ser familiar de un periodista de La Nación.

Finalmente, el jueves pasado el pliego de la candidata a jueza fue aprobado por el Senado de la Nación con la abstención de la ex ministra y a pesar del rechazo del bloque libertario.

En ese marco, antes de la sesión y con el objetivo de bajar las tensiones políticas, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió a Bullrich en la Casa Rosada y compartieron una foto para descontracturar las relaciones.

El retrato, que fue replicado por el presidente Javier Milei en su cuenta, tuvo lugar en las oficinas de la menor de los Milei, luego de una hora de reunión, en la que ambas integrantes de la mesa política analizaron la agenda legislativa venidera.

“No tengo problema en competir con quien quiera”:

En este contexto y de cara a las próximas elecciones, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri expresó: “Tenemos que garantizar que no vuelva el populismo”.

Tras ser consultado si competiría contra Patricia Bullrich, Macri afirmó: “No tengo problema en competir con quien quiera”. Y agregó: “Siempre tuve que competir, no tuve ninguna elección en la que no tenga que competir. Hablaba más con Bullrich cuando era Ministra, tenía más temas en común”.

Y respecto a la posible candidatura presidencial de Mauricio Macri, manifestó que “ser candidato es una decisión personal” y aseguró que “el PRO tiene mucho que aportar en el futuro de Argentina”.

Finalmente, el Jefe de Gobierno se refrió a la polémica en torno a los operativos de seguridad y la rivalidad con el gobernador bonaerense Kicillof: “Creo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires debería festejar que hagamos esos controles de borde porque, salvo que ellos crean que haya delincuentes libres, cada delincuente que detenemos es víctima que no sufre de uno y otro lado de la General Paz”.