“Kicillof es el presidente del PJ bonaerense, no es ni marxista ni trotskista”: Bianco defendió al gobernador y le respondió a Sergio Berni

Carlos Bianco es uno de los funcionarios de mayor confianza y principal colaborador del gobernador bonaerense Axel Kicillof. En una entrevista, el ministro de Gobierno abordó de forma directa la conflictiva relación económica e institucional con el gobierno de Javier Milei, el panorama gremial de la provincia y cuestiones claves de la interna del peronismo.

En cuando al liderazgo de Kicillof, defendió la figura del mandatario provincial, afirmando categóricamente que "Kicillof es el presidente del PJ”.

“No quiero entrar en internas porque con todos los compañeros que me nombran yo tengo el teléfono y puedo llamarlos o me pueden llamar tranquilamente que los puedo atender, cosa que he hecho permanentemente”, explicó.

Y agregó: “No sé de qué izquierda hablan, Axel Kicillof es el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, no lo veo ni trotskista ni marxista al PJ y es el gobernador que ganó primero con el 52% y después con el 48% de los votos”.

Qué había dicho Berni:

Sergio Berni fue critico contra Axel Kicillof, cuestionando fuertemente su estrategia política, su alineación ideológica y su postura frente a Cristina Kirchner.

Los ejes principales de sus reproches se centraron en las críticas a su estrategia y armado político. Afirmó que Kicillof tomó el camino de armar un frente de "izquierda progresista albertista" o "un albertismo sin Alberto". Aseguró que esa fórmula política ya fracasó en el pasado.

Conflicto Institucional y Fondos con Nación:

En otro tramo de la nota, el funcionario denunció que existe un "vínculo inexistente" con la administración nacional por una decisión política explícita de la Casa Rosada, algo que calificó como una "locura" institucional.

Aseguró que, si bien el Gobierno nacional recorta recursos a todos los distritos, mantiene una "saña particular" y un trato discriminatorio contra la provincia gobernada por Axel Kicillof.

Asimismo, ejemplificó que la provincia asiste, trabaja y hace obra pública de manera equitativa con los aproximadamente 50 municipios bonaerenses gobernados por la oposición, en contraste con “el abandono que sufren por parte de Nación”.

Críticas a Santilli y paro docente:

Bianco criticó duramente a Diego Santilli, afirmando que su llegada a la gestión nacional no cambiaría la relación con la provincia de Buenos Aires. Además de señalar la falta de diálogo previo, Bianco sostuvo que el problema radica en la decisión política de Javier Milei de desfinanciar a la provincia.

Por otro lado, se refirió también al paro docente provincial. Al ser consultado sobre las medidas de fuerza en las escuelas de la provincia, explicó de forma escueta que el reclamo es estrictamente salarial.

Sostuvo que el gobierno bonaerense seguirá trabajando en las negociaciones para destrabar el conflicto.