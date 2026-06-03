“La gente no quiere votar tantas veces”: Santilli defendió la eliminación de las PASO y aseguró que su costo es de hasta 250 millones de dólares

De cara a las próximas elecciones del 2027, Diego Santilli ratificó la firme postura del Ejecutivo nacional de avanzar con el proyecto de reforma electoral enviado al Congreso de la Nación.

En la previa de una reunión clave en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) junto a gobernadores provinciales, el funcionario defendió la eliminación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Observatorias (PASO) y argumentó que el esquema actual genera un gasto insostenible para las arcas públicas.

"Le cuestan a los argentinos hasta 250 millones de dólares", aseguró el funcionario para justificar la necesidad de modificar las reglas de votación vigentes.

En la misma línea, Santilli apuntó contra el actual diseño del cronograma electoral y advirtió sobre un creciente descontento en la ciudadanía que se traduce directamente en los niveles de participación en las urnas.

"Hay una merma en la cantidad de votantes porque la gente no quiere tener tantas elecciones previas", analizó públicamente el ministro.

“Va a haber otro principio de revelación con el tema de las PASO y su eliminación. Perfecto contraste con lo que la gente quiere y con lo que la política quiere. No te vas a dar cuenta en el día a día, lo vas a cosechar en las elecciones que vienen”, expresó sobre el tema Alejandro Fantino.

Y agregó: “No hay cosa más detestable y que la gente aborrezca más que haya PASO o un fin de semana de elecciones solo para que los peronistas o los radicales o los de La Cámpora que siguen peleándose con Kicillof acomoden sus cosas”.

“Va a haber un sector de la política defendiendo las PASO, van a llorar PASO”, cerró.

En ese sentido, Santilli también detalló el escenario de saturación que podría afrontar el electorado en el corto plazo si no se modifica la normativa de fondo: "Si se sostiene el mismo sistema electoral que ahora, vamos a tener PASO provinciales para gobernadores en las elecciones que se adelanten, PASO para las presidenciales y después las presidenciales. La gente no quiere votar tantas veces".

El proyecto oficial en el Congreso:

Las declaraciones del ministro del Interior reactivan el debate parlamentario de la iniciativa legislativa que el Poder Ejecutivo ingresó formalmente a las comisiones el pasado mes de abril.

El proyecto de reforma electoral impulsado por la administración de Javier Milei no se limita exclusivamente a la supresión de las elecciones primarias como mecanismo de selección de candidatos.

El texto enviado al Parlamento contempla, además, la implementación del esquema de Ficha Limpia a nivel nacional, una medida que busca inhabilitar legalmente para ejercer cargos públicos y presentarse a elecciones a aquellos ciudadanos que cuenten con condenas judiciales confirmadas por delitos de corrupción.