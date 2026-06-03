"Le expliqué mi posición al Presidente”: Bullrich marca distancia de Milei y le ofreció su renuncia como jefa de bloque en la Libertad Avanza

En medio de tensiones puertas adentro del oficialismo, Patricia Bullrich confirmó que puso a disposición del presidente Javier Milei su renuncia como titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) luego de anunciar que no respaldará el retiro del pliego de una candidata a jueza federal.

"Hablé con el Presidente, le conté mi objeción de conciencia. Me explicó su posición", contó Bullrich en una entrevista sobre la conversación que mantuvo con el mandatario, quien no le aceptó la renuncia a la funcionaria.

En este sentido, confirmó las versiones que habían circulado en relación a su continuidad como jefa de bloque tras oponerse al retiro del pliego de la abogada María Verónica Michelli como candidata a jueza federal.

La Casa Rosada le retiró su respaldo a la letrada luego de que se supiera que es cuñada del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon.

La reacción de Milei y más detalles sobre el origen de las diferencias:

Bullrich también contó cómo reaccionó el mandatario cuando le presentó su dimisión: "El presidente siguió la conversación sin darle importancia a esa aseveración que yo hice, que creo que corresponde".

La polémica se desató después de que Bullrich anunciara en sus redes sociales que respaldará la continuidad de la candidatura de Michelli, cuestionada por el Ejecutivo por su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon. "Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal", sostuvo en aquel momento la senadora.

En el mismo mensaje, remarcó que "conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio".

Pese a las discrepancias, la senadora ratificó su respaldo al Gobierno: "Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente Javier Milei para terminar con décadas de decadencia económica, corporativismo y desorden”.

Y agregó: “Por eso hablé con él. Para que esta decisión sea tomada en su justa dimensión. En una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece".

Bullrich sobre Adorni:

En otro tramo de sus declaraciones, la ex ministra respondió ante la prensa la consulta sobre Manuel Adorni y la presentación de su declaración jurada: “Démosle tiempo”.

En la misma línea, explicó: “Dijo que la iba a presentar el día 15 así que faltan pocos días. Desde mi punto de vista es tema terminado porque con que uno diga las cosas una vez alcanza y ahora es su responsabilidad como funcionario presentarla”.