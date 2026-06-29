Tras la salida de Manuel Adorni, Javier Milei confirmó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

La Casa Rosada confirmó la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de Ministros, en reemplazo de Manuel Adorni, quien presentó su renuncia tras semanas de fuerte desgaste político, investigaciones judiciales y crecientes cuestionamientos públicos.

Con la decisión, el presidente Javier Milei buscaría cerrar uno de los capítulos más delicados desde el inicio de su gestión y reordenar el funcionamiento del Ejecutivo.

La definición se dio este domingo a la tarde noche en la Quinta de Olivos, donde Santilli se reunió con el presidente Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs. MAGA.VLLC!“, anunció el mandatario en sus redes sociales.

Luego de la confirmación, el mismo Milei en diálogo con un medio de comunicación expresó que “Diego Santilli es un gran trabajador, con mucho oficio político”.

Tras el anuncio, el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, anunció que este lunes se reunirán los equipos que trabajaban con Adorni y con los de su reemplazante para “una transición ordenada”. Además, ratificó que la jura del nuevo ministro coordinardor será el martes a las 16:00.

En el Gobierno, según trascendió, consideran que el dirigente aporta un perfil más político, con experiencia de gestión y capacidad de diálogo con gobernadores, intendentes y sectores de la oposición, en un momento en el que el oficialismo necesita recuperar iniciativa parlamentaria.

La llegada de Santilli marca un cambio de perfil en la Jefatura de Gabinete. Mientras Adorni se convirtió en una de las figuras más confrontativas y visibles del Gobierno, el nuevo funcionario desembarca con un rol orientado a la articulación política, la negociación legislativa con los gobernadores y la coordinación interna entre ministerios.

La designación también representa un nuevo gesto hacia el PRO y consolida la incorporación de dirigentes provenientes de ese espacio dentro de la administración libertaria.

La designación de Santilli no será el único movimiento dentro del Gabinete. Según trascendió, el Gobierno avanzará en una reorganización de la estructura ministerial, con el objetivo de fortalecer la coordinación política y agilizar la toma de decisiones.

La Jefatura de Gabinete podría recuperar un rol central en la articulación entre ministerios y en el seguimiento de las principales políticas públicas. Al mismo tiempo, el área de comunicación oficial iniciará una nueva etapa tras la salida de Adorni como principal vocero del Ejecutivo.

El nuevo jefe de Gabinete llega con un mandato claro: ordenar la relación con el Congreso y reconstruir la arquitectura de acuerdos.

“Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia”, aseguró Santilli.

Diego Santilli:

Nació el 6 de abril de 1967 en el barrio porteño de Palermo. Es hijo de Hugo Santilli, ex dirigente de River Plate y ex presidente del Banco de la Nación Argentina durante el gobierno de Carlos Menem, y de María Luisa Forchieri. Estudió en el Colegio San Agustín y se recibió de contador público en la UBA a los 23 años.

Completó su formación en el exterior: marketing en Berkeley, especialización en mercados de futuros en Washington y un posgrado en administración pública en la Escuela de Administración de París, becado por el gobierno francés.

Su ingreso a la gestión pública fue temprano y continuo. Entre 1993 y 1994 fue director de Planeamiento Estratégico en la Municipalidad de Buenos Aires. Pasó luego por la Dirección General de Administración del Ministerio del Interior y por la dirección de Recursos Humanos en Migraciones durante el menemismo. Fue vicepresidente del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires y director del Banco Ciudad.

Legislador porteño entre 2003 y 2009 —donde llegó a ser vicepresidente primero de la Legislatura—, fue designado ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad por Mauricio Macri en 2009, cargo que ocupó hasta 2013. Ese año fue electo senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

En 2015, Horacio Rodríguez Larreta lo eligió como compañero de fórmula. La dupla Larreta-Santilli ganó la jefatura del gobierno porteño en un balotaje contra Martín Lousteau: 51,64% contra 48,36%. En 2018 sumó, además de la vicejefatura, la conducción del Ministerio de Justicia y Seguridad tras la renuncia de Martín Ocampo. En 2019 fue reelecto junto a Larreta en primera vuelta, con el 55,9% de los votos.

En julio de 2021 renunció a la vicejefatura para competir como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires bajo la lista de Juntos por el Cambio. Resultó electo en noviembre de ese año y comenzó su mandato en diciembre.

En 2023 intentó la candidatura a gobernador bonaerense en las primarias internas de la coalición, pero perdió por escaso margen frente a Néstor Grindetti. Su mandato de diputado continuó y fue desde esa banca que construyó el puente hacia el gobierno de Milei que, a la postre, resultó determinante.

Santilli está casado desde 2014 con Analía Maiorana y tiene tres hijos: Teo, Nicanor y Tonio. Es hincha de River. Una carrera de más de tres décadas en el Estado, construida desde los ministerios porteños hasta el corazón de Balcarce 50, que ahora tiene su capítulo más exigente por delante.