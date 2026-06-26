"Lo eyecto de una patada": la dura definición de Milei sobre el futuro de Adorni

El presidente Javier Milei brindó una extensa entrevista en Madrid con El Observador España, donde abordó temas políticos, económicos y personales. Entre sus definiciones más contundentes, aseguró que confía en la honestidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aunque advirtió que, si la Justicia determina que cometió un delito, será desplazado inmediatamente de su gobierno.

"La Justicia determinará, yo no entiendo de temas de derecho. Si lo consideran culpable, lo eyecto y lo vuelo yo de una patada. Yo creo en la honestidad de Adorni", afirmó el mandatario durante la conversación.

Las declaraciones llegan en medio de las consultas sobre la situación judicial que involucra al funcionario y reflejan la postura del Presidente respecto del funcionamiento de las instituciones. Milei evitó pronunciarse sobre aspectos jurídicos de la causa y sostuvo que será la Justicia la encargada de establecer responsabilidades.

Al mismo tiempo, remarcó que mantiene una plena confianza en Adorni y dejó en claro que, mientras no exista una condena, considera que el funcionario es una persona honesta.

Las palabras del mandatario también buscaron marcar un límite político. Si bien defendió a uno de sus principales colaboradores, dejó abierta la posibilidad de apartarlo del cargo en caso de que una resolución judicial así lo amerite.

"Voy a presentarme en 2027"

Durante la entrevista, Milei también despejó cualquier duda sobre su futuro político y confirmó que competirá por un nuevo mandato presidencial en las elecciones de 2027.

"¿Cómo no me voy a presentar a la reelección si estamos haciendo el mejor Gobierno de la historia?", respondió cuando fue consultado sobre la posibilidad de buscar un segundo mandato.

El Presidente afirmó que la decisión final quedará en manos de los argentinos, aunque defendió con énfasis el rumbo de su administración y aseguró que los resultados obtenidos respaldan una eventual continuidad.

En ese sentido, volvió a destacar el programa de desregulación impulsado por su gestión y sostuvo que ya se concretaron "16.000 reformas estructurales".

"Cuando me hablan de la micro... eso es la micro. El ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad en tiempo récord", enfatizó.

Milei además reivindicó los principales logros económicos de su administración y recordó que, según su visión, el Gobierno evitó un escenario de hiperinflación que muchos pronosticaban al comienzo de su mandato.

"Todos predecían una hiperinflación y la evitamos. La economía crece", afirmó.

En otro pasaje de la entrevista lanzó una crítica hacia el tratamiento mediático que recibe su gestión y comparó esa situación con la que, según él, tuvieron otros gobiernos.

"Si fuera peronista o tuviera sobornados a los medios como hacen otros, ya habría calles con mi nombre", expresó, aunque aclaró inmediatamente que no permitiría ese tipo de homenajes porque no cree en ese tipo de reconocimientos personales.

El mandatario también dejó una reflexión sobre el liderazgo político y aseguró que ningún proyecto puede depender exclusivamente de una sola persona.

"Es un error pensar que se necesita mucho tiempo de una misma persona en el poder. Si dependés de una persona, estás terminado, porque el cementerio está lleno de imprescindibles", sostuvo.

El lado futbolero de Milei: "Soy un termo de Messi y de Scaloni"

Además de la política y la economía, la entrevista tuvo un espacio dedicado al fútbol, una de las grandes pasiones del Presidente.

Milei confesó que vive los partidos de la Selección argentina con un alto nivel de tensión y admitió que evita ir a la cancha porque considera que sufre demasiado durante los encuentros.

"Soy un termo de Messi y de Scaloni", resumió al describir su fanatismo.

Sobre el capitán argentino, fue especialmente elogioso y aseguró que le resulta imposible emitir una opinión objetiva.

"Nunca en mi vida vi un tipo que haga las cosas que hace Messi. No puedo contestar racionalmente porque le tengo una admiración enorme. Es un tipo fuera de serie. Lo veo todo 10", afirmó.

También dedicó elogios al entrenador campeón del mundo, Lionel Scaloni, a quien definió como un ejemplo de liderazgo.

"Yo creo que Scaloni debería ser profesor de una escuela de negocios de liderazgo. ¿Cómo hacés para manejar un grupo lleno de megaestrellas?", señaló.

Finalmente, reveló que incluso los errores de Messi durante un partido le generan una fuerte carga emocional y recordó uno de los episodios más dolorosos de la historia de la Selección.

"Cuando el otro día erró el penal la pasé para el culo. No puedo ir a la cancha porque daría un espectáculo lamentable de lo que sufro viendo a Argentina. Es como cuando Palermo erró los tres penales con la Selección: yo lloraba desconsoladamente", concluyó el Presidente.