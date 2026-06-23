Bianco cruzó a Máximo Kirchner y dijo que el candidato del peronismo debe definirse en una PASO

El sector de Axel Kicillof salió al cruce de los dichos de Máximo Kirchner en el banderazo por la libertad de Cristina y sostuvo que el candidato presidencial del peronismo debe definirse en una primaria.



El ministro de gobierno bonaerense y mano derecha de Kicillof, Carlos Bianco, se refirió a los dichos del líder de La Cámpora que rechazó que haya "candidatos por default", en lo que pareció un dardo al gobernador.



"Respecto de las candidaturas del PJ, lo hemos dicho múltiples veces, este no es el año de las candidaturas, es el año de las construcciones políticas, y eso es lo que nosotros estamos haciendo", dijo Bianco en conferencia de prensa.



"Eventualmente, el año próximo va a ser el año en que se definan las candidaturas y después se lleve adelante la campaña que corresponda al candidato que elija el peronismo” expresó



Y sumó: “Se verá cuál es la forma concreta, la forma particular en que se definan las candidaturas. Está vigente el sistema de las PASO".



"A mí me parece que es el mejor sistema posible para definir una candidatura del peronismo o del campo popular en su conjunto", dijo Bianco sobre las PASO.



“Los compañeros y compañeras que quieran representar a a nuestra fuerza política tendrán la posibilidad de presentarse y después la gente votará y definirá quién es el mejor candidato posible para enfrentar a Milei o al candidato de la derecha", agregó Bianco.



Bianco también cruzó las críticas de Máximo contra Kicillof por no haber ido a visitar a la expresidenta a su prisión domiciliaria.



"Nuestra posición siempre fue muy clara respecto de la injusta condena a Cristina Kirchner, que se llevó a cabo en el marco de un juicio donde no se respetó el proceso y con cuestionamientos a una obra pública que no tuvo ejecución nacional. Además, la autorización para llevar a cabo esas obras fue aprobada por unanimidad en el Congreso, lo que nos vuelve a llevar a que no existe ninguna prueba de que la expresidenta haya estado involucrada en el proceso de la licitación", reiteró Bianco.



"Están más preocupados por Kicillof que por Milei":



El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, negó que el gobernador Axel Kicillof no haya ido a visitar a Cristina Kirchner desde que está detenida y afirmó que "hay sectores del peronismo más preocupados por criticar a otros compañeros que por criticar a Milei".



"No es cierto porque la fue a visitar el año pasado el gobernador a Cristina y nosotros a través de distintos contactos estamos permanentemente en comunicación indirecta, con todos los sectores", enfatizó el ministro en diálogo con Radio con Vos. "Mantenemos los contactos por las vías que corresponden, pero mientras gestionamos la provincia más grande de Argentina", remarcó.



De esta manera, Bianco salió al cruce del líder de La Cámpora que fustigó contra el gobernador de Buenos Aires, aunque sin nombrarlo. "Está muy claro quién debe ser la conductora de este proceso", dijo el actual diputado nacional y agregó: "Hay millones de argentinos que quieren votar a Cristina y no pueden".





Bianco señaló: "Acá el verdadero problema es Milei. No es ni Cristina ni Axel, por eso las discusiones no se tienen que centrar en el compañero sino en Milei, y últimamente somos muy pocos los que criticamos a Milei".



Reconoció que "cada sector del peronismo tiene que trazar su camino", pero consideró: "Es prematuro hablar de candidaturas, eso nos planteó el gobernador a fines del año pasado, que este año era de construcciones políticas".