“Milei es un lunático”: la definición del editor de Clarín

En declaraciones realizadas al programa de Retweet de Ceferino Reato, Roa dijo que Milei "es una personalidad que está más muchas veces para el diván que para el análisis político".

"Esa creo que es una impresión que tenemos mucha gente, es un gobierno que, por lo tanto, tiene estas cosas en donde un día se brota, o en una conversación se brota, o por lo que fuera se brota y dice disparates y cosas que son absolutamente infamantes", dijo el editor.

Roa es uno de los periodistas con trayectoria más extensa dentro del diario y una de las autoridades de la parte periodística del matutino. Sus declaraciones contra el presidente se dan en medio de la disputa del Grupo Clarín con el gobierno por la fusión de Telecom y Telefónica.

El editor salió a hablar horas después de que el gobierno le ordenara al Grupo Clarín que se desprenda de 6 millones de abonados o de lo contrario rechazará la fusión de Telecom con Telefónica Argentina, tal como anticipó LPO en exclusiva.

En el Grupo hablan de una animadversión por parte del presidente, que tiene un tuit fijado hace un año y medio en el que califica a Clarín como "la gran estafa argentina".