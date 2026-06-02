Patricia Bullrich se plantó ante Milei: se niega a votar en el Senado el retiro del pliego de la jueza Michelli

La senadora Patricia Bullrich aseguró públicamente que no apoyará el retiro del pliego de una candidata a jueza por su vínculo familiar con un periodista, una decisión impulsada desde Casa Rosada luego de haberla propuesto.

“Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal”, comenzó.

“Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos”, dijo la ex ministra. Y añadió que “expresar” sus “principios" también "forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio".

En un mensaje publicado en X, la senadora buscó bajarle el tono a su decisión: "Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente Javier Milei para terminar con décadas de decadencia económica, corporativismo y desorden".

En ese marco, siempre en tono conciliador, resaltó que se comunicó con el Presidente para informarle su decisión de no apoyar el retiro del pliego. "En una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece", consideró.

La postura del Gobierno:

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, formalizó días atrás un pedido del Presidente y le bajó el pulgar al pliego de la abogada María Verónica Michelli, como candidata a jueza federal.

Pese a que había pasado con éxito la audiencia pública en el Senado, la Casa Rosada le retiró el apoyo tras conocerse que es cuñada del periodista del diario La Nación Hugo Alconada Mon, quien investiga el caso $LIBRA que involucra al Presidente.

La sesión para tratar los pliegos y el retiro de la nómina de Michelli está prevista para el próximo jueves 4 de junio, donde también está pautado tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y el acuerdo con los fondos buitre.

La senadora sostuvo en su mensaje que "el debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio".

Una vez más, buscó ratificar su lineamiento con la Casa Rosada al afirmar que sigue "empujando este carro con la misma fuerza del primer día para que la Argentina sea grande otra vez y definitivamente deje atrás el fracaso".

"Mi compromiso con este proyecto es total", aclaró, pero agregó: "Y también lo es mi compromiso con los principios que sostuve toda mi vida".

Michelli, junto a Carlos Fabián Cuesta, había sido postulada para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata. La candidata formaba parte de una lista de unos 80 pliegos enviados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que el Senado trató recientemente en distintas audiencias públicas.

La diferencia planteada por Bullrich respecto al pliego de Michelli se suma a la seguidilla de desencuentros que ha tenido la senadora con la Casa Rosada y, más precisamente, con el sector de Karina Milei.

En uno de los episodios más resonados, la ex ministra salió abiertamente a reclamar a Manuel Adorni que presente cuanto antes su Declaración Jurada.