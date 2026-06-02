“Puede haber un shock externo o una invasión extraterrestre, pero Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida”: Caputo contra el kirchnerismo

El titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, habló en el Cambras Business Day, un evento organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña bajo el lema “Hacia una nueva dinámica de negocios”.

En este marco, aseguró que “El kirchnerismo no es una opción en la Argentina, no importa lo que pase. Puede haber un shock externo, el petróleo puede ir a 400, puede haber una guerra mundial o una invasión extraterrestre, que Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida en la Argentina”.

Caputo recordó la conocida frase de la serie El Eternauta y la asoció con el kirchnerismo, al que consideró “el infierno”, y al que no le adjudicó chances aún cuando al Gobierno nacional no le fuese bien en lo económico.

“Yo no vi la película, pero vieron El Eternauta, donde se hizo famosa la frase esa de: ‘En Argentina lo viejo funciona’. Bueno, la mayoría de la gente en Argentina tiene claro que lo viejo no funciona. Eso está claro, así que no hay posibilidad de eso. ¿Podrá venir otro? Eventualmente, no sé. Ahora, seguro no es el kirchnerismo. Por lo tanto, ese temor a volver al pasado sáquenselo, porque no va a estar“, dijo Caputo.

También emarcó la recuperación económica al sostener que “hace 24 meses que la tendencia ciclo es positiva, algo que no sucedía desde hacía 15 años”. Además, aclaró que “esto no quiere decir que está todo bien, pero sí que vamos bien, y si tenemos en cuenta de dónde venimos, diría que vamos extremadamente bien".

"La bomba atómica que heredamos ya se desactivó con un programa económico muy bien armado en todas sus dimensiones (fiscal, monetaria, financiera y cambiaria)", agregó.

Ley de Modernización Laboral:

En otro momento de la presentación, destacó que "la recaudación está mejorando, la inflación sigue hacia la baja y mayo va a ser un número más bajo que abril”.

“Los salarios han empezado nuevamente a recuperarse y con la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral va a haber mayor formalización y empleo. La actividad económica está en un nivel récord”, detalló.

“Veníamos de una economía cerrada”

Caputo afirmó durante el mismo discuso, que “tenemos un modelo que se basa en la inversión, la competencia y las exportaciones, y está sustentado por un orden macroeconómico por decisión política”

“Pasar de 20 años de populismo a nuestro modelo es un proceso y eso lleva tiempo”, expresó el funcionario. Dijo entender a quienes tienen escepticismo, entre la gente y en el empresariado, porque “hay gente a la que le cuesta acomodarse”.

Y que su objetivo es que la gente “pierda el temor de que se pueda volver al pasado. Somos optimistas con respecto al futuro y sostengo que lo mejor es lo que viene. Veo un 2027 absolutamente diferente de lo que esperan muchos consultores”.