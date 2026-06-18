“Es el peor, más cínico y más imbécil funcionario desde el regreso de la democracia”: Manu Jove sobre Adorni y el gasto de $8 millones en sábanas

El jefe de Gabinete de la Nación se encuentra cada vez más complicado en la Justicia tras revelarse que habría gastado más de 8 millones de pesos en sábanas de altísima gama durante 2025.

El millonario consumo salió a la luz a partir de una factura que la fiscalía encontró en el teléfono celular del contratista Matías Tabar, actualmente investigado. Según revelaron distintos medios de comunicación, el funcionario facturó 8.183.303 pesos en el local Rosen The Store, una compra de ropa blanca que decidió poner a nombre de una persona de su entera confianza para intentar resguardar su propia identidad.

“Adorni metía compras millonarias, como la de 8 palos en sábanas, y la hacía poner el nombre para la factura a su secretaria, Gisella Kocsis, una trabajadora de carrera de la administración pública”, confirmó el periodista Manu Jove.

Y agregó: “La misma administración pública que dice odiar. Por favor, qué burdo. Es el peor, más cínico y más imbécil funcionario desde el regreso de la democracia, por amplia diferencia”.

“La ruta sobre la sábana, toalla y acolchado”:

La periodista Mercedes Ninci reveló también el análisis de la Justicia en torno a la factura millonaria a nombre de la secretaria: “El contratista Matías Tabar deja su teléfono y los peritos encuentran una factura de ese monto para gastos en blanquería”.

“Un escándalo en una de las casas más paquetas de Buenos Aires y encima la factura a nombre de su secretaria. La Justicia le pide a la blanquería que informe en el plazo de 72hs todo lo que esté referido a la operación sábana. Quién pagó, la entrega y el destino”, detalló Ninci.

“Una persona políticamente pulverizada”:

Por su parte, el periodista Jonatan Viale también cuestionó con dureza a Adorni: “Es un funcionario carbonizado, ya no sirve más, es un fusible quemado, no tiene valor agregado ni credibilidad”.

Y agregó: “Es una persona pulverizada. Pero por otro lado hay una banda de cínicos con un prontuario kilométrico, no es una cruzada moral, es oportunismo con maquillaje republicano”.

”Gracias a Dios, no la ven”:

Fantino se sumó a las opiniones sobre el tema y compartió una lectura del humor social: “Mientras no la sigan viendo, este pibe se queda”.

“Me parece maravilloso que exponga Manuel el 2 de julio al Palacio Legislativo. Aparece el tribunal ético y público compuesto por cientos de periodistas, colegas de la política”, agregó.

Y sumó: “Para mí hoy lo que está haciendo Milei es entender que tal vez lo que pone loco a Morales Solá no pone loco a la sociedad. Veo mucho colega destrozando a Adorni porque entiendo que es parte del juego pero algunos con cierta amnesia”.

Más detalles sobre la blanquería de lujo y más complicaciones para Adorni:

El lujoso gusto del funcionario se canalizó, según trascendidos, a través de Rosen, una conocida empresa de origen chileno que se dedica a comercializar sábanas destinadas exclusivamente a las suites presidenciales de los hoteles de lujo en todo el continente. Los productos de esta firma van desde los 200 hilos tradicionales hasta líneas premium que alcanzan los 400 y 600 hilos de puro satén o selecto algodón egipcio.

Mientras tanto, avanzan las causas judiciales en las que también aparece salpicada su esposa, quien habría recibido 55 millones de pesos por parte de una empresa que compite por el manejo de Tecnópolis.

El fiscal Gerardo Pollicita, encargado de instruir en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que rodea al jefe de Gabinete, decidió avanzar con firmeza y solicitó un pormenorizado informe a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El requerimiento de Pollicita exige el detalle de todas las plataformas, exchanges, intermediarios o billeteras virtuales que operaban en el país desde el año 2012. La lupa de la justicia se posa sobre esa fecha debido a que se sitúa justo un año antes de que Adorni comenzara a incursionar formalmente en la compra de criptomonedas.

El fiscal intentaría determinar con precisión qué entidades manejaban ese mercado incipiente en aquellos tiempos pioneros, donde el actual jefe de Gabinete asegura haber invertido la impactante suma de 200.000 dólares en Bitcoin.