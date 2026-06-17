"Es un empleado de Milei”: Michel instó a Frigerio a que gestione la asistencia financiera ante el Banco Entre Ríos por la crisis en Granja Tres Arroyos

En el marco a la situación que atraviesa la empresa avícola Granja Tres Arroyos y su impacto en la comunidad en torno a los puestos de trabajo, el diputado nacional Guillermo Michel habló al respecto.

El legislador sostuvo que el gobernador Rogelio Frigerio puede pedirle al agente financiero de la provincia financiamiento para “una producción tan importante”.

En declaraciones radiales, Michel se expresó en relación al conflicto generado por la paralización de la empresa, señalando que este lunes mantuvieron un encuentro con los delegados y trabajadores de la empresa junto a Cristian Jerónimo de la CGT.

Según indicó, uno de los factores que afectan al sector es el incremento de las importaciones. “En promedio, Argentina del año 2001 al año 2025, por cada 100 toneladas de pollo que exportaba, importaba 4. En el primer semestre del 2026, de cada 100 toneladas de pollo exportadas, se importaron 29”, afirmó.

El legislador también informó que dirigentes de la Confederación General del Trabajo mantuvieron reuniones con representantes de los trabajadores y anticipó que se buscará convocar a distintos actores políticos para abordar la problemática.

“Hay un compromiso de convocar a todos los dirigentes de la provincia, incluido el gobernador, para dar una solución”, manifestó, poniendo de relieve la urgencia de coordinar una respuesta política y social en defensa del empleo.

Críticas a la falta de respuestas:

El escenario de incertidumbre en la planta avícola local reabrió el debate sobre el rol que debe asumir el Estado entrerriano frente a las consecuencias del actual contexto económico sobre las industrias locales.

Sobre el tema, el diputado nacional cuestionó la inacción del gobierno provincial en relación a la problemática.

“Escuché al gobernador decir que era una cuestión de Estado y después uno lo ve en actividades totalmente superfluas vinculadas a lo que le deben recomendar sus asesores de prensa y que no le cambian la vida a nadie. No se ocupa de resolver los problemas”, aseguró Michel.

Y agregó: “Como empleado de Milei en la provincia, Frigerio lo único que hace es aplicar sus políticas, y no tiene ninguna capacidad de cambiar la vida ni la realidad de nadie”.



Herramientas financieras provinciales:

Frente a la inactividad de las carteras oficiales, el legislador nacional puntualizó que el Ejecutivo entrerriano cuenta con los resortes necesarios para volcar recursos al sector productivo a través de la banca pública delegada.

El gobernador “tiene a mano al agente financiero de la provincia, que es el banco Bersa, y podría pedirle un esfuerzo; no digo regalar plata, sino financiar a una producción tan importante como es la avícola en la provincia. Lo podría hacer y no lo está haciendo”, explicó Michel.

Al finalizar, el diputado vinculó la parálisis de la gestión local con el alineamiento automático del mandatario provincial hacia el esquema de ajuste de la administración central.

“Como empleado de Milei en la provincia, lo único que hace es aplicar sus políticas, y no tiene ninguna capacidad de cambiar la vida ni la realidad de nadie”, afirmó.

Peronismo Federal:

El Peronismo Federal se reunió en Concepción del Uruguay para potenciar una “construcción nacional” de cara a las elecciones 2027. En este marco, se dieron las declaraciones de Michel.

La jornada contó con dos ejes de debate: el vínculo del peronismo con el sector agroindustrial y las economías regionales; y propuestas para construir una alternativa de gobierno con desarrollo, producción e inclusión social.

Uno de los principales resultados del encuentro fue la elaboración de un documento base denominado "Programa Federal por la Competitividad Agropecuaria", orientado a impulsar una agenda integral para el desarrollo del sector agroindustrial argentino.

La propuesta plantea la necesidad de revisar los factores que afectan la competitividad de la producción, avanzar en mejoras de infraestructura logística, promover la innovación y el desarrollo tecnológico, debatir una nueva ley de semillas y una ley de riego, así como fortalecer las cadenas de valor vinculadas al agro y las economías regionales.

El escrito propone dejar atrás las miradas que conciben al sector agroindustrial únicamente como una fuente de recursos para resolver desequilibrios coyunturales y plantea la necesidad de consolidarlo como un motor estratégico del desarrollo nacional.

En este marco, Guillermo Michel cuestionó las políticas del gobierno de Javier Milei al sostener que busca “peruanizar la economía argentina”, consolidando “una sociedad cada vez más desigual, con una clase media debilitada y una creciente pérdida de capacidades industriales y de movilidad social ascendente”.

“Lo que está en juego en esta elección no es únicamente un programa económico, sino el modelo social que queremos para nuestro país”, afirmó.