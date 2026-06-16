"Adorni tiene que entender que si sigue así, Milei no va a poder reelegir": la reflexión de Ignacio Ortelli y las distintas miradas sobre el Jefe de Gabinete

La crisis política que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en los últimos días un nuevo capítulo con la decisión de distintos sectores de la oposición de avanzar con una moción de censura, una herramienta excepcional prevista por la Constitución Nacional que nunca fue aplicada desde su incorporación en la reforma de 1994.



El mecanismo comenzó a ganar centralidad después de que Adorni rectificara sus declaraciones juradas para incorporar más de u$s500 mil vinculados a operaciones con criptomonedas y se anotara junto a su esposa en el régimen de Inocencia Fiscal.



Al respecto, el periodista Ignacio Ortelli expresó: “La situación derivó en cuestionamientos de bloques opositores que sostienen que el funcionario brindó información contradictoria ante el Congreso y la opinión pública”.



“Se canceló la mesa política de esta semana producto de este tema, varias ausencias. Hay gente ya en el gobierno, más allá de los ministros, que todos los ministros, el 90% quieren que se vaya Adorni, que también están pidiendo que se vaya Manuel para que la vida siga”, explicó.



En la misma línea, el periodista fue contundente: “Un Jefe de Gabinete cada vez más complicado desde el punto de vista político y con una incapacidad propia para darse cuenta de que todo puede empeorar, lejos de mejorar”.



“Si él quiere que el presidente Milei sea reelecto, tiene que entender que si sigue así, Milei no va a poder reelegir salvo que Caputo se transforme en un mago y la economía, la micro, mejore. Si eso no ocurre Adorni solamente va a esperar malas noticias”, sumó.



“Pueden llegar a cumplirse sus peores presagios, a veces es necesario tener un amigo cercano que te diga ‘hasta acá está bien, andate, relajá, ayudá al gobierno’. 90 días de agonía del presidente de la Nación gracias a Adorni”, cerró.



"Inconcebible cómo alguien tan poco dotado intelectualmente llega al poder”:



Por su parte, el periodista Carlos Pagni expresó: “Probablemente el escándalo no se deba ya a una cuestión moral solamente. No sólo a una cuestión de corrupción, sino más bien a la indigencia conceptual, a la indigencia cognitiva de Adorni para defender su situación para explicar sus cuentas, para razonar”.



Y reflexionó: “Tratándose de un jefe de gabinete ese tipo de deficiencia llama muchísimo la atención”.



“Por momentos parece inconcebible como alguien tan poco dotado intelectualmente haya llegado al lugar donde lo llevó el poder”, cerró.



”¿Qué va a pasar con Adorni?”



En este mismo contexto, Mariana Contartessi analizó el caso del Jefe del Gabinete: “Esta semana no vamos a ver nada de Adorni”.



“Él le puso a disposición la renuncia a Milei y es Milei el que no quiere. Ya la hizo pública. Milei dijo ya que no va a tirar a ningún funcionario por la ventana y que inclusive dice que Adorni es inocente”, explicó.



Asimismo, relató que Milei puede “desconocer” la decisión de ambas Cámaras (Senadores y Diputados) respecto a la postura que tomen sobre Adorni. “Es una herramienta que tiene el presidente”, afirmó.



“La Jefatura de Gabinete en Argentina se creó para ser el ‘fusible’ de los errores del presidente”, cerró.



"La Justicia cree que Adorni se enriqueció":



Sobre el mismo tema, Ignacio Ortelli habló sobre la situación de Adorni y la posible sesión en la que los bloques opositores impulsan explicaciones públicas e incluso avanzar con una moción de censura.



“Si se abre la sesión después va a ser muy difícil que senadores opositores puedan objetarlo o acompañar al gobierno. Se vienen días muy traumáticos para el gobierno, para Adorni, si es que no toma una decisión”, analizó.



