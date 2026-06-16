El Peronismo Federal se reunió en Concepción del Uruguay para potenciar una “construcción nacional” de cara a las elecciones 2027

Un sector del peronismo, que eligió llamarse “federal”, tuvo su segundo encuentro regional. El primero, el del bautismo, fue en Parque Norte. Esta vez fue en Concepción del Uruguay.

La jornada contó con dos ejes de debate: el vínculo del peronismo con el sector agroindustrial y las economías regionales; y propuestas para construir una alternativa de gobierno con desarrollo, producción e inclusión social.

Al salón Malvinas Argentinas del Sindicato de la Carne llegaron más de 40 intendentes de distintas provincias, legisladores nacionales y provinciales, funcionarios, dirigentes políticos, representantes del sector productivo, universidades y organizaciones sociales.

Entre las presencias nacionales estuvieron Victoria Tolosa Paz, Federico Achával, Guillermo Michel, Juan Manuel Olmos y Kelly Olmos, entre otros.

En ese marco, uno de los principales resultados del encuentro fue la elaboración de un documento base denominado "Programa Federal por la Competitividad Agropecuaria", orientado a impulsar una agenda integral para el desarrollo del sector agroindustrial argentino.

La propuesta plantea la necesidad de revisar los factores que afectan la competitividad de la producción, avanzar en mejoras de infraestructura logística, promover la innovación y el desarrollo tecnológico, debatir una nueva ley de semillas y una ley de riego, así como fortalecer las cadenas de valor vinculadas al agro y las economías regionales.

El escrito propone dejar atrás las miradas que conciben al sector agroindustrial únicamente como una fuente de recursos para resolver desequilibrios coyunturales y plantea la necesidad de consolidarlo como un motor estratégico del desarrollo nacional.

Asimismo, sostiene que el equilibrio fiscal debe alcanzarse potenciando el crecimiento, la inversión y las exportaciones, promoviendo una estrategia que integre campo, industria, ciencia, tecnología y trabajo para generar más producción, arraigo y oportunidades en todo el país.

Hubo también un homenaje a Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, tras su fallecimiento, en el que se destacó su legado en la defensa de los derechos humanos y reafirmó el compromiso del peronismo con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

Orden económico, equilibrio fiscal y equilibrio social:

Durante el encuentro, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz destacó la importancia de que "las decisiones del peronismo que viene se tomen en función de representar y reflejar a la Argentina federal". En ese sentido, remarcó que el espacio busca profundizar el debate iniciado en Parque Norte sobre "los principios de orden económico, equilibrio fiscal y equilibrio social con la gente adentro", y sostuvo que resulta imprescindible discutir la relación del peronismo con el sector agroindustrial y las economías regionales como motores del desarrollo nacional.

“Construir una alternativa amplia y convocante”:

Guillermo Michel, uno de los fundadores de este espacio, advirtió que el debate que atraviesa hoy a la Argentina “no es solamente sobre un programa económico, sino sobre el modelo social que se quiere construir”.

En ese sentido, cuestionó las políticas del gobierno de Javier Milei al sostener que busca “peruanizar la economía argentina”, consolidando “una sociedad cada vez más desigual, con una clase media debilitada y una creciente pérdida de capacidades industriales y de movilidad social ascendente”.

“Lo que está en juego en esta elección no es únicamente un programa económico, sino el modelo social que queremos para nuestro país”, afirmó. Y planteó que el desafío del peronismo es construir una alternativa amplia y convocante: “Tenemos que trabajar pensando cómo ampliar el peronismo y representar a la mayoría de los argentinos. El futuro de este país le pertenece al peronismo”.

La otra voz entrerriana fue la de Rosario Romero. “Nuestro deber es construir un programa de gobierno que lleve a que lo que hoy hacemos en muchos municipios, en algunas provincias: que es gobernar con equilibrio, gobernar con obra, con esfuerzo, con exaltación del mérito, con trabajo”, dijo la intendenta de Paraná.

Y advirtió: “Que no nos vuelvan a decir más que el equilibrio fiscal y el combate a la inflación dependen exclusivamente del ajuste. El equilibrio lo queremos y combatir la inflación también, pero queremos con un modelo de crecimiento, un modelo de agregado de valor, queremos con un modelo que contenga a los 45 millones de argentinos y no que esté circunscrito a una mirada exclusivamente extractivista como es la economía que nos propone el gobierno nacional”.

En cuanto a lo político, Romero subrayó que el peronismo esté “recuperando discursos y mensajes” y que sea “valentía y sobre todo humildad”. “Nosotros nos equivocamos en alguna cosa, pero no nos equivocamos en la base, no nos equivocamos en los signos sociales y en la idea de que las políticas sociales valen, que la educación pública vale, que la salud vale. Nuestra forma de gobernar parte desde el humanismo”, enumeró.

De los intendentes entrerrianos se hicieron presentes Adrian Fuertes, Ricardo Bravo, Isa Catagnino, Hernán Niz, Juan Amavet, Ricardo Sandoval, Fernando Viganoni, Daniel Benitez, Ariel Weiss, Mauro Diaz Chávez, Rodolfo Romero, Gino Mezquida, Daniel Olano, Luis Siebenlist, Ramon Barrera, Adriana Meza, Marina Cantero, Betina Hilt.

Los senadores provinciales Claudia Silva y Martin Oliva; y los diputados provinciales Yari Sayler, Adrea Zoff, Silvina Decco, Laura Stratta, Lorena Arrozogaray, Enrique Cresto, Juan José Bahillo. También estuvieron los diputados nacionales Gustavo Bordet y Mariela Marclay; y el senador Adán Bahl.

Preocupación por la situación de Granja Tres Arroyos y defensa del empleo:

En el marco de la jornada, Victoria Tolosa Paz, Federico Achával, Guillermo Michel, Juan Manuel Olmos y Kelly Olmos, entre otros, mantuvieron una reunión con trabajadores y trabajadoras de Granja Tres Arroyos, representantes gremiales del Sindicato de la Carne y Cristian Jerónimo, uno de los secretarios generales de la CGT, para analizar la delicada situación que atraviesa la principal empresa avícola de Concepción del Uruguay.

Los referentes del espacio expresaron su preocupación por la crisis que afecta a cerca de mil puestos de trabajo y que desde hace más de un año impacta sobre las condiciones laborales y salariales de las familias vinculadas a la actividad.

Más detalles del encuentro:



Durante la jornada se desarrollaron dos comisiones de trabajo con la participación de más de 15 expositores en cada una, entre intendentes, legisladores nacionales y provinciales, funcionarios, especialistas y representantes de distintos sectores productivos.

La comisión "Agroindustria y economías regionales para el desarrollo" abordó los desafíos vinculados a la competitividad del sector agropecuario, la necesidad de revisar los factores que afectan la producción y las exportaciones, el fortalecimiento de la infraestructura logística, la incorporación de innovación y tecnología y el impulso de marcos normativos que favorezcan el desarrollo sostenible del entramado productivo argentino.

También se planteó la importancia de acompañar a la industria metalúrgica y de maquinaria agrícola frente al complejo contexto económico actual.

Por su parte, la comisión "Economía con Inclusión" debatió sobre la necesidad de consolidar un esquema macroeconómico ordenado, con equilibrio fiscal y previsibilidad, pero con el trabajo, la producción y la inclusión social como ejes centrales de una estrategia de desarrollo que permita reconstruir el tejido social y productivo del país.

El encuentro dejó una definición compartida: la construcción de una alternativa nacional requiere ampliar el debate, escuchar a las provincias y recuperar una visión federal del desarrollo.