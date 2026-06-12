“Hasta ahora no encontré a nadie de la comunidad Bitcoin que conozca a Adorni”: Darío Nieto sobre el escándalo con el Jefe de Gabinete

En la declaración jurada patrimonial que presentó ante la Oficina Anticorrupción, correspondiente al año 2025, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, informó un patrimonio de $944.575.052, cifra que incluye 216.181 dólares.

En el documento, informa, a principios del período por primera vez, $388.961 producto de la venta de criptomonedas que, según dijo el propio funcionario, tenía desde antes de ingresar a la función pública. Esa cifra se redujo, a fin de año, a USD 209.961.

Al respecto, Darío Nieto expresó: “Pensemos cómo era la comunidad cripto y la Argentina en 2013 en relación a esta tecnología. Era una comunidad muy chica que se juntaba por grupos de Facebook, se conocían todos y hasta ahora no encontré a nadie que conozca a Adorni de esa comunidad”.

Y continuó: “En ese momento era una tecnología muy experimental, era extremadamente volátil, no había regulación y nadie sabía bien de qué se trataba”.

“Es muy raro lo que plantea Adorni”:

En la misma línea, Nieto explicó: “Comprar Bitcoin e invertir todos tus ahorros en Bitcoin en 2013 era más o menos como tirarte a un avión sin paracaídas porque nadie sabía qué iba a pasar. La gente en ese momento sólo ponía unos mangos”.

“Adorni en vez de decir Bitcoin dice Bitcóin y así nadie de toda la comunidad cripto le dice así con acento en la o. Es todo muy raro”, afirmó.

Y agregó: “Mentira sistemática, no justificar, es tomar de tontos a los argentinos. Tiene que dar las explicaciones pertinentes de la manera que sea. Milei debería hacer renunciar a Adorni antes de la moción de Censura”.

Finalmente, Nieto fue contundente: “Al argentino de pie le rompe las pelotas que lo boludeen”.

Más detalles de la declaración jurada de Adorni:

El jefe de Gabinete presentó los documentos ante la Oficina Anticorrupción. Incluyó las nuevas propiedades que adquirió siendo funcionario y lo obtenido por la venta de criptomonedas.

El monto del patrimonio que declaró al cierre de ese año, el segundo como funcionario del Gabinete, es un 42,5% más que lo que informó a principios del 2025, según el documento disponible en la web de la OA, de acceso público, analizado por este medio.

En esta DDJJ sí están las propiedades que surgieron en la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y reveladas por el periodismo.

Incluyó la casa en el country en Indio Cuá que fue escriturada a nombre de su mujer en noviembre de 2024 - y que no había detallado en su declaración jurada de ese año - y valuó en $156.926.249. La compró en USD 120.000, según la documentación reunida por la Justicia, pero solo puso USD 20.000.

El funcionario acordó un préstamo no bancario con dos mujeres policías por un total de US$100.000, más del 80% del valor escriturado.

Posteriormente, Adorni le hizo reformas a nuevo por USD 245.000, que pagó en efectivo y sin facturas, según detalló el contratista Matías Tabar.

También el departamento con cochera de la calle Miró al 500, en una de las zonas más exclusivas del barrio de Caballito, que adquirió el 24 de noviembre de 2025, y valuó $255.844.500. Informó haberlo adquirido con “ingresos propios y crédito” y figura como titular del 50%, ya que la otra mitad es de su mujer, Betina Angeletti.

En la nueva DDJJ figura su anterior vivienda, actualmente desocupada y en venta, en la calle Asamblea, en el barrio de Parque Chacabuco. De cuatro ambientes y 115 m2, este departamento sí lo había declarado en 2024. En la DDJJ ante la OA lo valuó en $61.052.711. Estuvo publicado en estos meses en un sitio de ofertas inmobiliarias a USD 289.990.

A su vez, informó nuevamente ser dueño de otro departamento en La Plata, de 55 m2, que valuó en $96.900.545 y dijo haberlo adquirido con “ingresos propios”.

En cuanto al dinero, informó una suma total de $310.084.917, que incluyen USD 209.961 en “efectivo en el país”, según el documento público; $3.999.785 en cuentas de pago, aquellas provistas por empresas de la industria Fintech para enviar, recibir dinero y realizar transferencias; y $2.455.000 también en efectivo, en pesos.

Adorni es dueño de un Jeep Compass Sport 2.4, modelo 2021, que adquirió en marzo de 2024. Se desprendió del Renault Captur INtese 2.0 modelo 2019.