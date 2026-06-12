Talerico bajo la lupa: patrimonio, estilo de vida y la política, ejes que vuelven al centro de la escena

Entre los puntos más señalados aparece la situación patrimonial informada al dejar la función pública. Según documentación oficial, Talerico habría declarado bienes por alrededor de 220 mil dólares, de los cuales aproximadamente 140 mil tendrían origen en una donación recibida en Estados Unidos.



Las observaciones no terminan allí. También se menciona que reside en Highland Park, uno de los countries más exclusivos del conurbano bonaerense, y que realiza varios viajes internacionales por año, elementos que sus detractores utilizan para poner en duda la correspondencia entre sus ingresos declarados y su estilo de vida.



A ese debate se suma el costo de los estudios universitarios de una de sus hijas en París. Distintas publicaciones sostienen que la carrera tendría un valor cercano a los 70 mil euros anuales, cifra que, proyectada a toda la formación académica, superaría ampliamente los 250 mil euros.