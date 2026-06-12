Talerico bajo la lupa: patrimonio, estilo de vida y la política, ejes que vuelven al centro de la escena

Entre los puntos más señalados aparece la situación patrimonial informada al dejar la función pública. Según documentación oficial, Talerico habría declarado bienes por alrededor de 220 mil dólares, de los cuales aproximadamente 140 mil tendrían origen en una donación recibida en Estados Unidos.
Las observaciones no terminan allí. También se menciona que reside en Highland Park, uno de los countries más exclusivos del conurbano bonaerense, y que realiza varios viajes internacionales por año, elementos que sus detractores utilizan para poner en duda la correspondencia entre sus ingresos declarados y su estilo de vida.
A ese debate se suma el costo de los estudios universitarios de una de sus hijas en París. Distintas publicaciones sostienen que la carrera tendría un valor cercano a los 70 mil euros anuales, cifra que, proyectada a toda la formación académica, superaría ampliamente los 250 mil euros.
En paralelo, volvieron a circular denuncias y versiones vinculadas a su ex esposo, el fiscal Paul Starc, relacionadas con presuntas irregularidades ocurridas años atrás en el distrito bonaerense de Tres de Febrero.
Aunque se trata de acusaciones que reaparecen periódicamente en la discusión pública, fueron nuevamente utilizadas para alimentar las críticas contra la ex funcionaria.
Los cuestionamientos también alcanzan su paso por la administración de Mauricio Macri, donde ocupó cargos de relevancia en áreas sensibles del Estado y construyó parte de su perfil público como referente en temas de transparencia y control.
Otro dato que despertó atención es que, en la declaración jurada presentada durante su candidatura al Senado en 2023, habría informado fondos depositados en un fideicomiso identificado con el CUIT de La Nación, situación que abrió nuevas preguntas y pedidos de explicaciones en distintos ámbitos políticos.
Mientras crecen las críticas y las sospechas en redes sociales, Talerico enfrenta un escenario incómodo: el de pasar de cuestionar al poder a convertirse ella misma en objeto de escrutinio público. En política, la transparencia no solo se exige. También se demuestra.