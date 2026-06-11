“No tenías una moneda y tu mujer tenía todos los dientes torcidos”: Baby Etchecopar cruzó a Adorni por la presentación de su declaración jurada

Mientras el jefe de Gabinete brindaba en vivo una entrevista en otro canal, Baby Etchecopar se descargó en su editorial. Todo se da luego de que Adorni presentara ante ARCA y la Oficina Anticorrupción una serie de declaraciones juradas rectificativas, en las que reconoció haber contado con 506.000 dólares no declarados en su patrimonio.

"Nos está ganando otro canal porque tienen al pelotudo de invitado. Evidentemente la gente se tiene que desengañar, es una vergüenza que en la Argentina la noticia sea que la que está presa quiere salir, y el que está libre no quiere ir preso", comenzó contundente Baby Etchecopar.

Luego, el conductor remarcó: "Sinceramente, esta es la oposición y el oficialismo. Del oficialismo tenemos al cararota de Adorni, y de la oposición a la caradura de Cristina y compañía. ¡Qué país berreta que somos!".

Siguiendo con su descargo, Etchecopar sentenció "Yo creo que lo tendría que estar esperando un patrullero de la policía, esposarlo y llevárselo en cana por evasión impositiva. Pero ahora el problema es mucho más grande. ¿Cuántos Adorni tenemos en la política argentina? Porque a este lo agarramos, pero cuántos políticos pasaron en los últimos 44 años de democracia que se han afanado todo, como Adorni. Y no tengamos miedo de decirlo".

“No tenía una moneda”:

En la misma línea, para dejar en claro su descrédito respecto a la declaración jurada del jefe de Gabinete, Baby Etchecopar recordó que cuando el ladero de Javier Milei trabajaba en A24 hace pocos años "no tenía una moneda".

"Venía a laburar porque tenía que pagar la cuota del departamento. ¿De qué 500.000 dólares de mierda me estás hablando? Eras una laucha que no tenía una moneda, y tu mujer tenía todos los dientes torcidos y no tenía una moneda. ¿Pero qué te pasa? Acá se creen que somos todos pelotudos”, concluyó tajante el periodista.

“Quedó clarísimo que no robó”:

El cineasta Liberal, Santiago Oría, compartió un mensaje a través de sus redes sociales que tuvo el aval del presidente Milei.

“Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó clarísimo que NO ROBÓ y que EL PERIODISMO MINTIÓ ALEVOSAMENTE”, manifestó.

Y continuó: “La Justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que Manuel es inocente. FIN. Btw, hoy buena parte del periodismo hizo un PAPELÓN hablando de una ley de la que no entienden NADA, tirando la acusación de ‘chorros’ a diestra y siniestra con real malicia”.

“Son unos operadores asquerosos dedicados a ensuciar gente. Actúan sin escrúpulos y no les importa la verdad: solo hacer daño. El costo que pagamos por meternos en esta mierda de la política a ver si podemos cambiar algo de este bendito/maldito país”, cerró.

"Se contradice con lo que dijo":

Al respecto, Marcelo Longobardi también se manifestó al respecto: “Lo importante no es lo que dijo Adorni anoche sino lo que le dijo al Congreso, se contradice con lo que dijo anoche”.

“Le dijo al Congreso que nunca existió ocultación alguna y lo que confirmó anoche es que existió tal ocultación", señaló.

“Pero anoche confirmó que había ocultado y que iba a corregir”, agregó Longobardi. “El resto de las explicaciones fueron bastante irritantes, sobre todo por el modo”, dijo.