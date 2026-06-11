"Me dolió que me traten de chorro": Adorni admitió que ocultó ingresos en sus declaraciones juradas

En el marco de una entrevista, Manuel Adorni, aseguró que presentó su declaración jurada. El también vocero presidencial, investigado por enriquecimiento ilícito, admitió que junto a su esposa, Bettina Angeletti, “ahorró en negro, como todos los argentinos”.

“¿Y por qué no lo declararon?”, preguntó el entrevistador. ”No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro. Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años", contestó.

De esta forma, rectificó sus declaraciones juradas anteriores y reconoció que había ocultado medio millón de dólares que , según afirmó, había ganado con criptomonedas.

En este sentido, sostuvo que no consignar esa cifra “fue un error” y que pagará “todos los impuestos” que deba por la omisión.

“La declaración jurada de 2025, que vence el 31 de julio próximo, la presenté antes de entrar acá, y también presenté las declaraciones rectificativas 2023 y 2024, siempre hablándote de la Oficina Anticorrupción”, agregó.

A su vez, el jefe de ministros explicó: “Yo toda mi vida, desde los 18 años, trabajé en el sector privado. A lo largo de mi vida me crucé con mi mujer, quien también trabajó en el sector privado. Y toda la vida ahorramos, lo hicimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar”.

El consejo del abogado y “el tribunal mediático”:

Explicó que ahora declaró sus ahorros informales por consejo de su abogado. “El abogado me dijo: ‘Mirá, reconstruyamos tu patrimonio: ¿cómo obtuviste todo lo que tenés?’. Y ahí efectivamente le cuento todo el ahorro que fui teniendo en mi vida privada”.

Y continuó: “En mis 25 años de actividad privada, el que tuvimos en negro con mi mujer. Y ahí lo que me explica el abogado es que si obtuve mis ahorros en negro, es de segundo orden. Entonces ahí me empieza a explicar que yo debía decir que al ahorro lo había obtenido previo a mi función pública".

También volvió a atacar a los medios y señaló: “No puedo responder al tribunal mediático que desde el primer momento me juzgó. Cuando me hacen la denuncia por enriquecimiento ilícito, estaba convencido de que no importa lo que yo explique. No tenía ningún sentido que yo explique sin dos elementos: la declaración jurada y la documentación que me respalde que los ahorros eran previos a la función pública”.

“Me dolió que me traten de chorro”:

Al ser consultado sobre si en algún momento pensó en renunciar, el funcionario expresó: “A mí me dolió un montón que me traten de chorro. Es terrible. Entendí entonces que no me podía ir. El objetivo no soy yo, sino voltear al gobierno. El objetivo es el presidente Milei”.

”Sí, pensé en renunciar", afirmó.

En medio de la denuncia en su contra y ante la demora para presentar su declaración que explicaría su crecimiento patrimonial, algo que exigió la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, el funcionario se adhirió este miércoles al régimen simplificado de Ganancias incorporado en la ley de inocencia fiscal, algo que podría simplificarle problemas tributarios, pero no lo exime de dar una rendición de cuentas ante la Justicia.

Más detalle sobre su enriquecimiento:

Sobre su enriquecimiento, Adorni detalló: “Mi primer dinero lo hago cuando fallece mi papá en 2002, dinero que nos encontramos con mi hermano en el departamento. Después conozco a mi mujer, nos casamos y unificamos nuestros ahorros”.

“En 2013 empiezo a incursionar en el mundo del bitcoin, en 2014 empiezo a invertir fuerte en bitcoins, de hecho, mi mujer no estaba de acuerdo. Entre 2014 y 2018 ganamos bastante dinero con esta inversión. Reconstruyendo la historia, invertimos US$200.000 y ganamos US$300.000″, explicó.

En esta línea, agregó: “Esos dólares surgen de 25 años de haber invertido. La criptomoneda era mi manera de demostrar mis ahorros previos a la función pública. Después fueron 25 años de trabajar con mi mujer en el sector privado y de ahorrar en negro con ella”.

Luego justificó su ingreso al régimen de Ganancias simplificada: “Está lejos de los umbrales de la Ley penal tributaria. Para lo único que sirve es para que la declaración jurada la haga ARCA, no uso ninguna otra herramienta de la ley de inocencia fiscal”.

Bullrich y el apoyo de Milei:

El jefe de Gabinete destacó el apoyo del presidente Milei y negó estar peleado con la senadora: "Bullrich solo contó lo que dije en privado".

Adorni, reveló que el presidente Javier Milei le dio un respaldo total y absoluto, afirmando que "un tipo honesto no se tiene que ir", tras la controversia por la rectificación de sus declaraciones juradas.

“Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó claro que no robó y que el periodismo mintió alevosamente. La Justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que Manuel es inocente. FIN”, expresó Milei en sus redes.

La causa por enriquecimiento ilícito y las respuestas de Adorni:

Las primeras dudas sobre el crecimiento patrimonial de Adorni surgieron tras un vuelo privado que hizo junto a su familia a Punta del Este. La difusión en redes del video del funcionario subiendo al vuelo en San Fernando puso bajo la lupa el nivel de vida del funcionario, que había entrado al Ejecutivo con ingresos moderados.

El fiscal Gerardo Pollicita está a cargo de la investigación sobre el origen de los fondos que Adorni y Angeletti utilizaron para solventar gastos.

En el expediente judicial hay distintos registros de prueba que acreditan gastos por un total de US$408.662 y deudas por un total de US$335.000, de acuerdo con la conversión que hizo la prensa, en función de la fecha de cada una de las operaciones. A eso habría que añadirle los $85.000.000 de consumos con tarjeta de crédito durante 2025.

La declaración jurada que aseguró haber presentado el miércoles se insertará en esos datos. No lo completa, pero puede aportar indicios sobre los hechos investigados ocurrieron el año pasado:

De dónde obtuvo los US$30.000 por parte de la compra del departamento en Caballito en noviembre de 2025, la nueva deuda con las dos jubiladas que financiaron más del 80% de esa incorporación, si convalida el supuesto acuerdo por fuera de la escritura de US$65.000 que declaró el hijo de una de sus financistas, las posibles cancelaciones parciales de una hipoteca anterior, y cómo aparece el importe de las reformas en Indio Cua que, según el contratista Matías Tabar, ascendieron a $245.000 dólares.

En referencia a Tabar, el jefe de Gabinete detalló: “El monto era menor y se está dirimiendo en la Justicia. Yo tenía una buena relación con él. Quería pedirles disculpas por el lío en el que estaba envuelto; ir a declarar no es para cualquiera”.

Sobre dicha propiedad, Adorni agregó: “Esa casa estaba escriturada 100% al nombre de mi mujer y eso no se veía en la declaración jurada, entonces es algo que, entre tantos líos, estoy corrigiendo; son formalismos”.

“Después surge una confusión con la hipoteca, porque quienes me prestan el dinero para la adquisición de la casa de Indio Cua no querían hipotecar una propiedad que estuviera en Provincia, aunque estuviese en un barrio cerrado, por eso termino hipotecando mi departamento de la calle Asamblea”, resaltó el funcionario.

Los gastos de tarjeta:

En otro tramo de la nota, se habló sobre los gastos adjudicados a las tarjetas de crédito al jefe de Gabinete. “Esos consumos son privados: están protegidos por la ley. No sé los datos que se publicaron, pero sí escuché a periodistas hablando de millones de pesos”, se defendió Adorni.

“Siempre constataron mis gastos con mi salario de funcionario público, cuando mi mujer tiene cargos gerenciales desde hace muchísimos años y nunca se tomaron el trabajo de aclarar que mi ingreso disponible es mi ingreso familiar”, dijo y agregó: “Los periodistas se equivocaron al decir que yo era monotributista”.