“No sirve un Presidente que se la pasa viajando, tuiteando y dándole la espalda al pueblo”: Kicillof cuestionó la gestión de Javier Milei

En el marco de un encuentro político en La Plata el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof lanzó duras críticas hacia la administración central del presidente Javier Milei.

El mandatario provincial convocó a blindar el sistema sanitario público frente a las políticas de ajuste aplicadas por la Casa Rosada. Denunció que el “abandono” del Estado nacional constituye un “crimen social y sanitario” y sostuvo: “Es el gobierno más insensible de la democracia argentina”.

“Mientras dure esta pesadilla libertaria, defendamos cada hospital y centro de salud: allí se juega también el futuro de la Argentina”, afirmó Kicillof ante un auditorio colmado por trabajadores del sector sanitario, rectores universitarios, legisladores e intendentes bonaerenses.

“Abracemos sobre todo a los que están perdiendo la esperanza”, sumó Kicillof.

Un presidente que “le da la espalda al pueblo”:

Kicillof cuestionó la gestión y el modelo económico libertario. El mandatario provincial expresó que la "economía solo crece en la imaginación" de Milei, criticando fuertemente el impacto del ajuste en sectores clave como la salud pública.

“No sirve un Presidente que se la pasa viajando, tuiteando y dándole la espalda al pueblo y sus necesidades”, aseguró.

“Es un modelo que le dice al enfermo, al que sufre, a los jubilados y a las personas con discapacidad: jódanse. Nosotros decimos: jodete Milei”, agregó.

El gobernador también apuntó contra “el modelo del sálvese quien pueda” de Javier Milei y sostuvo: “Al pueblo argentino se lo respeta, se lo cuida y se lo defiende”.

“Es este plan económico el que enferma”:

En su discurso, Kicillof criticó el impacto que el programa económico de La Libertad Avanza genera sobre las variables sociales y sanitarias directas de la población.

“Es este plan económico el que enferma: no puede haber equilibrio en el marco de la miseria planificada y la crueldad organizada; no hay orden cuando la sociedad está atravesada por la desesperación y la angustia”, sostuvo.

“En Argentina el futuro no es de Milei, es del pueblo argentino”, afirmó el gobernador.

“La motosierra mata: tenemos un aumento del 6% de la mortalidad infantil y de un 37% de la mortalidad materna”, denunció.

En la misma línea, dijo que el debate actual excede lo estrictamente electoral. "Esta derecha extrema quiere instalar que los derechos son privilegios. Nosotros decimos con claridad: una sociedad mejor no se construye abandonando al que necesita ayuda, se construye ampliando derechos, protegiendo a los más vulnerables y garantizando la igualdad", indicó, al tiempo que remarcó la necesidad de darle al país un proceso de desarrollo "justo, federal y sostenible".

Un llamado a construir una fuerza nacional:

En otro tramo del discurso, Kicillof señaló : “Tenemos una historia, una patria y un futuro que es con Justicia Social”.

Sostuvo que tienen “la obligación histórica” de construir una alternativa a Javier Milei y llamó a “construir una fuerza nacional en todo el territorio” con “humildad, coraje y compromiso”.