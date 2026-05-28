“El próximo presidente tiene que garantizar la libertad de Cristina”: Grabois defendió a Kirchner y prometió indultarla si llega a la presidencia

Durante una entrevista, el dirigente social Juan Grabois que en caso de llegar a ser presidente indultaría a Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en su domicilio particular ubicado en San José 1111.

En este marco, sostuvo que la libertad de la exmandataria debe ser una prioridad política para el próximo gobierno. “El próximo presidente tiene que garantizar la libertad de Cristina”, aseguró.

Además, el dirigente elogió a la ex presidenta y destacó su fortaleza personal frente a la situación judicial que atraviesa.

“Cristina es una mujer de una entereza envidiable y de una dignidad muy grande, de la que aprendo cada minuto que paso con ella”, expresó.

Grabois también volvió a insistir con la idea de que existe una “proscripción” contra la exmandataria, argumento que ya había planteado en otras oportunidades.

“Cuando perdés las convicciones a cambio de los votos, primero perdés las convicciones y después los votos”, expresó Grabois a analizar la actualidad política de cara a las próximas elecciones.

También, criticó al Gobierno libertario: “Este gobierno institucionalizó la Ley Banelco, a los gobernadores que no le votan los proyectos, los castigan”.

“¿Hasta cuánto pueden aguantar los ajustados?”

En materia económica, también apuntó contra la gestión Milei: “El sueldo no le alcanza a nadie, todo el mundo está endeudado”.

Y agregó: “Eso genera un caldo de cultivo, que puede expresarse de dos maneras, organización popular o implosión de las personas”.

Y analizó la falta de segmentación de los subsidios en las tarifas: “La falta de segmentación de las tarifas fue un error grave, es injusto subsidiar al 20% más rico de la población”.