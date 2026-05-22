“No subestimen al Presidente”: Martín Menem volvió a negar estar vinculado a la cuenta falsa en X en contra del Gobierno y minimizó el cruce con Caputo

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se refirió a la interna que protagoniza con el asesor presidencial Santiago Caputo y sostuvo que se trata de una “pequeña diferencia” que “no le importa a nadie”.

“Es una situación de microclima, no creo que se expanda mucho. No es tema de conversación de la gente, esto no le importa a nadie”, señaló durante una entrevista.

Y agregó: “En todo equipo de trabajo existen las diferencias. Esto, como está en primera fila, genera un clima distinto porque es el seno del poder”.

Dijo que los problemas “se hablan dentro del vestuario”, en una comparación futbolística, y que “no son cosas que hay que ventilar”. También contó que no charló con el asesor presidencial desde que se desató este episodio. “Seguramente me lo voy a cruzar, charlaremos sin ningún problema y aclararemos las cosas”, afirmó.

“¿Te parece que tengo tiempo de joder a alguien? No me interesa, no lo hice. No me voy a meter en nada que le genere problema al Gobierno", añadió.

Más sobre la interna:

Horas antes de sus últimas declaraciones sobre el tema, el presidente de la Cámara baja ya se había referido a la interna de la gestión libertaria y manifestado que él “no le mintió al Presidente”.

El sábado un posteo con denuncias contra el Gobierno publicado en la cuenta de Instagram @ciberperiodista fue difundido desde una cuenta de esa misma red social atribuida al propio Martín Menem. Tras ello, se desató una pelea entre la tropa digital de Caputo y Menem, alfil de Karina Milei.

La cuenta fue eliminada y el asesor presidencial sostuvo: “Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes”. Algo similar opinó Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, en su streaming: “Estoy convencido de que no es algo fabricado, sino que la cuenta pertenecía a Menem. Creo que le mintieron al Presidente”.

Ante ello, Menem negó ser dueño de la cuenta, sostuvo que es “una falsedad y estupidez absoluta” y pidió que “no subestime” a Milei.

Durante la tarde, Caputo volvió a escribir en la red social X. “La triada sagrada de la investigación criminal para identificar al responsable de un crimen es: 1) Motivo (quién se beneficia y quién se perjudica); 2) Medios (quien maneja o dispone del instrumental con el que se cometió el crimen) y 3) Oportunidad (si estuvo en el momento y lugar para ejecutar dicho crimen). Apliquen a discreción”, publicó.

Sobre esto último, Menem dijo que “es una estupidez que estemos discutiendo esto. Si un link de Instagram de cualquiera de nosotros es copiado y pegado y tomado por cualquier persona desde Android o Safari, va a aparecer ‘enviado por Martín Menem’. Es una estupidez grande como una casa”, expresó.

También recalcó las declaraciones de Milei, donde lo defendió a Menem: “El Presidente ya habló y, una vez que habla, no puede hablar más nadie. Es la máxima autoridad. Yo me debo al presidente Milei, estoy acá por él y lo voy a bancar hasta el último día. Es un tema que está terminado, agotado”.

“Pregúntenle a Cristina”:

Mauricio Macri se refirió en las últimas horas a las acusaciones del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien días atrás había sostenido que una eventual candidatura del líder del PRO en 2027 sería “funcional al kirchnerismo”.

Al ingresar al foro de presidentes organizado por el Círculo de Montevideo y la Universidad Austral, y ante la consulta de los periodistas, señaló: “Pregúntenle a Cristina (Kirchner) si favorecimos al kirchnerismo en estos años”. La réplica llegó minutos antes de que Macri subiera al escenario.