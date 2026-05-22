”No tengo duda de que Karina es chorra y no quiero que Milei vaya preso”: Pedro Rosemblat sobre el presidente y su hermana

Mientras los partidos políticos comienzan a alinear sus estrategias de campaña de cara a las elecciones presidenciales 2027, Pedro Rosemblat descartó ser candidato.



En este marco, el conductor de Gelatina no esquivó ninguna pregunta en una entrevista y fue particularmente duro al referirse a la hermana del presidente: "No tengo ninguna duda de que Karina Milei es chorra", dijo.



“Y no quiero que Milei vaya preso. No creo que eso lo obligue a Javier Milei a saber y ni siquiera creo que tenga que ser responsable de los delitos que comete su hermana”, afirmó.



Asimismo, agregó: “Dicho esto, tampoco me parece que sea lugar de la militancia defender los patrimonios de los funcionarios”.



No será candidato en 2027:



Luego de que en los comicios pasados su campaña para asumir el cargo de jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quedara trunca, el creador del canal de streaming Gelatina confirmó que no volverá a postularse.



“Estoy en otra construcción”, destacó sobre sus planes de continuar con su desarrollo en los medios.



“En ese momento no me dio. No me dio la espalda y la capacidad de articulación”, reflexionó.



Asimismo, consideró que “para construir una fuerza política hay que dedicarle tu vida entera y tus días enteros”.



El conductor también se sinceró: “Tampoco estoy convencido de que sería un buen candidato o de que la candidatura está tan subordinada a la comunicación. Ponele que podría llegar a hilar un discurso, pero no creo que podría ser un buen dirigente mañana a mis treinta y siete”.



”El kirchnerismo es una etapa”:



A pesar de no estar dispuesto a candidatearse, Rosemblat se identificó como peronista, en lugar de definirse como kircherista.



“Creo que el kirchnerismo es una etapa. Nosotros somos peronistas. Cristina Kirchner no es kirchnerista, es peronista. El kirchnerismo se entiende como la etapa del siglo XXI en la que el peronismo gobernó la Argentina”, profundizó.



“Nosotros soñamos con la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación”, amplió el empresario, para luego reconocer que, como espacio político, una de sus grandes dificultades se anclaría a la construcción de “un proyecto político que le mejore la vida” tanto al obrero como al trabajador moderno.

Respecto a la interna que atraviesa actualmente al Partido Justicialista (PJ) dijo: “Ese es el gran problema. Más allá de si Axel menciona a Cristina, si no menciona a Cristina. Si dice Cristina libre, si no lo dice”.



“Me gustaría que haya candidatos que se animen y que digan: ‘Yo quiero hacer esto’”, confesó Rosemblat al plantear que el peronismo tendría que celebrar una interna. Y continuó: “Deseo de todo corazón que haya una interna del peronismo o una interna partidaria o una PASO”.



Y agregó: “Prefiero que sea una PASO para que no haya suspicacias”.



No obstante, al ser consultado sobre la condena a la ex presidenta por corrupción en la causa Vialidad, el comunicador sostuvo que la Justicia no logró probar la culpabilidad de la titular del PJ Nacional en el juicio.



“Cristina está condenada por una causa, en donde no hay una prueba directa”, aseguró.



Los ataques de Milei contra los periodistas y contra Lali:



Al hacer referencia a los ataques del presidente Javier Milei contra los periodistas, Rosemblat manifestó que creía estar dentro del 95% de los odiados por el jefe de Estado. Asimismo, recordó el hostigamiento que también sufrió su pareja, la cantante Lali Espósito, en redes sociales.



“Yo me volví loco. Ella lo llevó con una soltura impresionante. El día que Milei dijo por primera vez ‘Lali Depósito’, yo estaba en La Boca. Vuelvo a casa manejando nervioso, llego a casa y ella estaba tomando un vino tranquilísima diciendo: ‘Che, que locura todo esto’”, rememoró, tras manifestar su admiración por ella.





Al mismo tiempo que consideró que “al Gobierno le salió mal y no pudieron instalar esa idea”, el empresario destacó que Lali “está muy segura de quién es, muy convencida de quién es, entonces esa bala no le entra”.