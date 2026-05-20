"En 2027 Milei va a ganar por paliza": la predicción electoral de Luis Caputo y la defensa del plan económico

De cara a un nuevo año electoral, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, lanzó un contundente pronóstico. Durante una entrevista, el funcionario vaticinó que el presidente Milei logrará la reelección sin necesidad de ir a un balotaje.

"Va a ganar en primera vuelta y cómodo, por paliza", afirmó el titular del Palacio de Hacienda, mostrando su optimismo respecto al respaldo popular del proyecto libertario.

Según el ministro, la tendencia de cara a las urnas será "tan obvia" que la sociedad y los mercados lo percibirán con mucha antelación, lo que generará un efecto positivo directo sobre las variables financieras del país.

Diferencias con Mauricio Macri y el rumbo fiscal:

En otro tramo de la entrevista, Caputo aprovechó para trazar una línea divisoria entre la administración actual y el gobierno de Mauricio Macri, gestión de la cual formó parte como ministro de Finanzas y presidente del Banco Central.

El actual jefe de la cartera económica aseguró que el programa de Javier Milei representa "lo opuesto" a las políticas aplicadas por el macrismo entre 2015 y 2019: “Macri heredó un nivel de déficit muy similar al que heredó el presidente Javier Milei y se mantuvo intacto durante los dos primeros años. O sea, no hizo la corrección de la raíz de los problemas en la Argentina: el déficit fiscal", explicó.

“Con Macri hubo una euforia financiera que le permitió financiar esos dos años y medio de transición. El objetivo era noble: tratar de reducir el déficit fiscal con crecimiento. Como no se materializó, el déficit quedó igual y el financiamiento se terminó”, afirmó.

”Kicillof y el kirchnerismo son el infierno”:

Por otra parte, Caputo dirigió cuestionamientos hacia el kirchnerismo y aventuró un escenario político contundente para 2027.

Además, afirmó que la economía muestra récord de exportaciones y consumo, y que “los salarios informales están fuertemente arriba de la inflación y los formales empatados contra noviembre de 2023”.

“También hay 130.000 puestos de trabajo más, por más que sean en el sector informal. En todos los indicadores que se miren estamos mejor que en 2023”, sumó.

El funcionario anticipó: “Va a ser la primera vez que vamos a crecer cuatro años seguidos. El argentino no es zonzo. Pueden medir la imagen del presidente y decir que bajo. Pero lleven mañana una urna y nos votan igual porque Axel Kicillof es el infierno. Y la gente en la Argentina no es zonza".

Y opinó que “el kirchnerismo no es una opción ni aunque nos fuera mal porque ya es un dato para todo el mundo que es un infierno. La mayoría de la gente no quiere volver al infierno”.

“No hay forma. A Kicillof no lo votan ni aunque se junte con el que se junte. No es una opción”, ratificó.

Crecimiento económico en 2027 y fin de la incertidumbre:

Para Caputo, la certeza de un triunfo electoral del oficialismo funcionará como un motor económico clave para el tramo final del mandato. Sostuvo que esa previsibilidad eliminará la clásica incertidumbre financiera que históricamente sufren los años electorales en Argentina, abriendo paso a una fuerte reactivación de la actividad real.

De acuerdo con sus proyecciones, los primeros indicadores de esta mejora comenzarán a consolidarse con mayor fuerza durante los meses de mayo y junio de 2026.

El ministro insistió en que el proceso estará apuntalado por la progresiva baja de la inflación y la puesta en marcha de diversas obras de infraestructura en corredores viales nacionales.

Respecto a los riesgos de inestabilidad, sostuvo: “Creo que el riesgo es cero y que no hay posibilidad de volver ahí. Pero no es lo que piensa el mercado, que le asigna un 10% o 15% de probabilidad a ese escenario y es por eso que el riesgo país vale 500 puntos básicos. Ese escenario es la posibilidad de que el riesgo país vuelva a 3.500”.

“A Argentina siempre le fue mal porque siempre hicimos las cosas mal”, aseguró el funcionario nacional.

Tipo de cambio y contexto externo:

Consultado sobre el dólar, Caputo subrayó que “estamos en récord de exportaciones con las tasas en pesos para abajo y con el Banco Central teniendo que comprar más de USD 100 millones por día para que el dólar no se caiga a $1.100, en pleno shock externo fuertísimo. En cualquier otra situación, este shock sacaba a la Argentina de la cancha”.

Afirmó: “No hay un tema con el tipo de cambio, más allá de que nosotros no nos arrogamos la soberbia de decir que sabemos cuál es el tipo de cambio real. Lo que veo son indicios que no indican que haya atraso cambiario”.

Sobre los cuestionamientos a la política aperturista, respondió: “A los que dicen que estamos con una apertura comercial descontrolada, tenemos un menor nivel de importaciones de lo que hubo en la época kirchnerista, hace 10 años”.

“El hecho de abrir la economía es lo que hace que seas más productivo. Hoy hay un shock externo y el dólar no solo no se mueve sino que el BCRA tiene que comprar porque hay suficientes dólares porque hay suficientes exportaciones”, cerró.