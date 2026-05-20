“Milei no va a reelegir porque su carácter lo está destruyendo”: La advertencia de Carrió de cara a las elecciones 2027

En el marco de una entrevista, Elisa Carrió, compartió su análisis electoral y el de la figura presidencial. La ex diputada se refirió al escenario rumbo a las elecciones del 2027 y puso en duda la posibilidad de una reelección del Milei.

“Yo creo que Milei no reelige. No si no estabiliza su carácter”, lanzó Carrió al ser consultada por el futuro del jefe de Estado. En ese sentido, sostuvo que el principal problema del mandatario no pasa únicamente por la economía o la gestión, sino por su comportamiento personal y emocional frente al poder y la exposición pública.

“Por el bien del país hay que callar”:

La referente opositora cuestionó con dureza el rumbo del Ejecutivo y aseguró que “no hay gestión de Gobierno”. Además, consideró que parte de la sociedad “finge” respecto a su posición frente al oficialismo y deslizó críticas hacia la dirigencia y los sectores de poder.

“La clase dominante no quiere decentes”, afirmó, en una frase que rápidamente generó repercusiones. Asimismo dijo que “las clases medias fingen demencia porque saben que se están cayendo”.

Carrió también profundizó sobre el estado emocional del Presidente y advirtió sobre las consecuencias de sus formas discursivas. “Milei no reelige por su carácter. Él está destruyéndose a sí mismo, él no puede con sí mismo”, sostuvo.

Luego, aseguró: “La violencia de la palabra es la peor de la violencia. Él está emocionalmente muy mal”.

“Hay que callar. Yo creo hoy que por el bien del país hay que callar. No es justificable lo que hace ni lo que dice porque la violencia de la palabra es la peor de las violencias. Es muy difícil para alguien que quiere el poder y que cree que tiene un destino manifiesto aceptar que la gente no te quiera, que la gente te rechace”.

El paralelismo con Cristina Kirchner:

En otro tramo de la entrevista, comparó la situación actual de Milei con un momento crítico vivido por Cristina Kirchner durante el conflicto por la Resolución 125. “A Cristina la vi emocionalmente muy mal el día que no sale la 125”, recordó Carrió, trazando un paralelismo entre ambos liderazgos y el desgaste que provoca el ejercicio del poder.

Pese a sus críticas, la dirigente llamó a bajar el nivel de confrontación y pidió darle tiempo al Gobierno. “En este momento hay que darle tiempo al Presidente”, expresó.

Y cerró con una reflexión sobre la relación entre la política y la aprobación social: “Lo mejor es andar en el 40% porque eso es transitable”, en referencia a los altos niveles de respaldo que alguna vez ella misma supo tener.

"La bolsa se convirtió en un casino, pero siempre gana la banca":

"Lo que yo pago es demencial", afirma Lilita Carrió al describir las dificultades que enfrenta la sociedad. La dirigente política criticó la evasión de impuestos y la especulación, y cuestionó el carácter de Javier Milei para liderar el país.

“Este modelo lo que genera es miedo a caerte más abajo, no es entusiasmo por una mayor libertad. Tiene que haber un replanteo de la libertad. La bolsa de ha convertido en un casino, pero siempre gana la banca. Hay chicos que se hacen ricos de repente y pobres de repente, entonces se va a hacer una sociedad muy inestable”, señaló.

Su vida privada y las anécdotas con Bergoglio:

En otro fragmento de la charla, Elisa le vaticinó a Jorge Bergoglio que iba a ser Papa, mucho antes de que fuera elegido y recordó el momento.

Por otro lado, se refirió a los políticos en el ámbito amoroso: “Es medio híbrido Mauricio (Macri). No entiendo por qué las mujeres de enamoran, es gato, no se qué le ven”.

“Era aburridísimo tomar un café con Macri. Yo no veo sexy a nadie, yo ya estoy fuera del sistema, estoy para los 80 y para mi velorio”, lanzó con humor.

“Al novio de 90 que tenía lo maté. En mi vida inventé todo. Entre los pobres y los ricos, lo mejor que tenemos todos, lo más igualitario que tenemos todos, son los historias de amor”, cerró.