"Soy uno de los tres tipos más conocidos del planeta": la afirmación de Milei durante una clase de economía en una universidad privada

La actividad se realizó en uno de los momentos más delicados para el Gobierno desde el inicio de la gestión, a pocos días de la cuarta Marcha Federal Universitaria y en un contexto marcado por tensiones políticas, crisis económica y disputas internas dentro de La Libertad Avanza.

"Javier Milei en modo profesor. Aula abarrotada de alumnos, muchos sin lugar para sentarse. Esto genera el presidente", expresó el director de Realización Audiovisual de la Presidencia, Santiago Oría, en su cuenta de X.

“Nosotros esto lo hablábamos hace pocas semanas con Federico, de lo que estamos orgullosos es de la profesión que elegimos. Mirá si no voy a estar orgulloso y feliz de la profesión que elegí”, expresó Milei frente a los alumnos.

Y afirmó: “Soy uno de los tres tipos más conocidos del planeta, cómo voy a renegar de mi profesión, la amo”.

En otro tramo de la charla, Milei sostuvo: “Si van a ser libertarios tienen que acostumbrarse a que van a estar más solos que Adán en el Día de la Madre”.

El acto también tuvo lugar en medio de las diferencias dentro del espacio libertario, profundizadas tras las denuncias contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.

La agenda presidencial continuará este martes, cuando Milei participe desde las 11.30 del foro “Argentina 2026: Inserción laboral, visión macro y potencial productivo”, que se realizará en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires.

El comentario de Milei durante los Premios Martín Fierro:

El triunfo de La Peña de Morfi como Mejor Programa Musical en los Premios Martín Fierro 2026 fue el escenario en el que Lizy Tagliani eligió responder públicamente a quienes la acusaron de delitos graves y afectaron su vida familiar.

La conductora utilizó su discurso para referirse a la denuncia por presunta pedofilia que la involucró, hecha por Viviana Canosa y luego desestimada judicialmente.

“MIERDOSA TELÉFONO...”, expresó Milei en referencia a Canosa tras compartir un video del discurso y pedido de justicia de Tagliani.