“Pasó su momento, no tiene mayor chance”: Durán Barba bajó a Mauricio Macri de una posible candidatura en 2027

En el marco de una entrevista, Jaime Durán Barba afirmó que el momento político de Mauricio Macri ya pasó y que el ex mandatario tiene pocas chances de retornar al poder. Además, cuestionó la continuidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y advirtió que la reelección de Milei ya no es un resultado asegurado.

“Pasó su momento. A menos que diera otro giro brutal como dio el 2004, no tiene mayor chance”, sentenció Durán Barba sobre el fundador del PRO.

El consultor ecuatoriano trazó un paralelo con aquella etapa en la que Macri arrastraba una imagen muy deteriorada lo que llevó unos cuantos años revertirla para llegar a la presidencia. “Tiene un negativo altísimo”, reafirmó.

En la misma línea, Durán Barba recurrió a un episodio reciente: el anuncio del ex mandatario de que no asistiría a una reunión del partido porque viajaba a Alemania a jugar al bridge. “Un candidato de la nueva etapa no puede decir que pone un juego de bridge por sobre el partido”, disparó el consultor. La conclusión fue directa: “¿A qué juega? Al bridge, no a la política”.

Todo se da en un momento de crisis entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA). Desde hace semanas, Macri se muestra como alternativa de centroderecha bajo el eslogan del “próximo paso” y no descarta competir con candidato propio en 2027, una posibilidad que genera rispideces con el oficialismo. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, llegó a afirmar que el exmandatario “le haría un favor al kirchnerismo” si avanza por esa vía.

Su opinión sobre Milei:

El análisis sobre el jefe de Estado también estuvo lejos de ser alentador para el oficialismo: “Hace meses algunos creían que Milei iba a ser reelegido inevitablemente. Creo que ahora eso es una hipótesis”, afirmó.

E identificó un “riesgo Milei muy fuerte" ligado al deterioro de la imagen presidencial en los últimos meses. En esta línea, insistió: “No. ¿Va a ser reelegido? No sé”.

Sobre el estilo del mandatario, opinó: “Está en el límite. Me gusta cuando hace locuras, no cuando da conferencias”. Y apuntó contra la parte del entorno presidencia que dice: ‘Hay que insultar’”.

Ante la pregunta de qué le aconsejaría al Presidente respecto del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue lapidario: “Cancelarle ayer”. El consultor sostuvo que el funcionario debió haber puesto su cargo a disposición en cuanto estalló el escándalo. “Yo creo que él, por lealtad con Milei, debió haber renunciado en cuanto se produjo el incidente. Si le aceptaban la renuncia en cuanto estalló el lío, Milei no estaría tan quemado”, evaluó.

Karina Milei y Caputo:

La disputa interna entre Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo también entró en el análisis. Durán Barba fue preciso: “Me da la impresión de que son celos”. Destacó la postura de Caputo sobre el rol que debe cumplir: “El asesor no debe tener cargos ni inmiscuirse en nada”.

Hacia el final, reflexionó: “No puede ser liberal un gobierno que es homofóbico a veces”, y apuntó al discurso del Presidente en el Foro de Davos como muestra de las contradicciones del oficialismo. “No sé con qué cara le recibió el ministro de Finanzas norteamericano, que está casado con un hombre”, deslizó con ironía.

“Mezcla ideas medievales, propias del Concilio de Trento, con ideas liberales económicas. Sus actitudes frente a esas cosas son absolutamente reaccionarias y absolutamente antiliberales”, concluyó.