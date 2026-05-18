“Santilli es el indicado para gobernar la provincia de Buenos Aires”: Ritondo habló sobre los candidatos de cara a las elecciones del 2027

En el marco de una entrevista, el presidente del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, explicó por qué Diego Santilli es el mejor candidato a competir en la Provincia de Buenos Aires: “Tiene experiencia comprobada de gestión”.

En este sentido, expresó: “Tiene trayectoria política, gestión enorme con experiencia, para mí hoy es el mejor para liderar el cambio de los bonaerenses que necesitan salir del abandono del gobierno de Kicillof”.

Y agregó: “Falta mucho para esa discusión y hoy el foco está en construir y mostrar en que donde el PRO gobierna en la provincia de Buenos Aires, la gente vive mejor”.

En la misma línea, el diputado Nacional explicó que “el PRO bonaesense está representado por quienes teníamos que estar ahí. Sin dudas hoy es el mejor candidato. Tenemos excelentes intendentes y dirigentes en la provincia pero lo que creo que hoy Diego es el mejor y eso tiene como resultado que hoy todos tenemos que trabajar si queremos vencer al kirchnerismo”.

Mauricio Macri candidato a presidente 2027:

En otro tramo de la nota, el diputado Nacional dijo que “El PRO y Macri demostraron un herísmo que no se veía desde el ’83”.

“Mauricio demostró como nadie que pone al país por encima de las ambiciones personales. Lo hizo apoyando a este gobierno antes de que lo fueran. Y lo hizo como nunca un ex presidente apoyó a otro partido. Hoy el PRO sigue construyendo”, agregó.

Y afirmó el diputado Nacional: “Tienen que ser un ida y vuelta las relaciones, no solamente pedirle al otro sino también ceder uno. Un partido se apoya a otro”.

“Nunca fuimos funcionales al kirchnerismo. Cuando ellos estaban callados, no sé qué hacían de su vida, nosotros estábamos combatiendo al kirchnerismo hace más de 20 años en la Ciudad de Buenos Aires”, cerró.