Mauricio Macri cantidato a presidente: el rol del PRO en 2027 y las críticas desde el oficialismo y la oposición

Desde hace un tiempo, Mauricio Macri volvió a mostrarse como alternativa de centro derecha bajo el eslogan del “próximo paso” y ya manifestó las intenciones de competir con un candidato propio (que incluso podría ser él), lo cual no es visto con buenos ojos en el oficialismo.

La semana pasada, el ex mandatario nacional encabezó un acto en el Club Centro Galicia de la localidad de Olivos, en Vicente López, en el que marcó nuevamente sus diferencias, aunque sin decirlo abiertamente, por cómo se está manejando la polémica en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Al respecto, el legislador porteño Darío Nieto, expresó: “No va a depender tanto del acuerdo en la Ciudad de Buenos Aires o no. Hemos hecho una buena elección con La Libertad Avanza en conjunto en la Ciudad de Buenos Aires, ganamos en octubre juntos. Se puede charlar tranquilamente pero no queda supeditado a eso”.

Y explicó: “Queda supeditado a lo que la demanda de la sociedad te diga. El PRO no puede retirarse cuando tuvo hace 20 años una vida muy activa, Mauricio Macri fue el primero que le ganó al kirchnerismo en 2015. Podemos discutir si su gobierno fue bueno o no tan bueno”.

En la misma línea, señaló: “Que sea candidato o no va a ser una decisión personal de él. Va a depender más de la energía que él tenga para ser presidente, que un tema electoral”.

“Si Mauricio siente que tiene la energía, las ganas, el acompañamiento, tanto de la sociedad como de una parte de la política, para llevar adelante las reformas que él quiere si es presidente, por ahí es candidato. Si siente que eso no está, no”, cerró.

“No descartaría que Mauricio compita en las elecciones con el PRO”:

A diferencia de lo que sugirió Martín Menem —quien descartó que el expresidente compita porque eso “le haría un favor al kirchnerismo”—, el peronista Sergio Uñac consideró que Macri tiene razones concretas para presentar candidatos propios.

“Lo veo compitiendo”, dijo, y argumentó que el expresidente se siente “dolido” por el trato que el gobierno de Milei le dispensó pese a haber sido un colaborador clave en el balotaje de 2023.

“Si no está incluido de manera directa en el gobierno y no va a participar, tendrán que expresar que se corren de la arena política argentina. No lo veo a Mauricio Macri en esa situación”, señaló.

Para el senador, el PRO tiene ante sí una disyuntiva sin salida elegante: o compite con candidatos propios o admite su retiro de la política. “¿Cuál sería el final del PRO?”, se preguntó.