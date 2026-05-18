La provincia estaría evaluando a Riquelme como candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires



Durante una entrevista, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, desmintió las versiones sobre una supuesta candidatura de Juan Román Riquelme a gobernador para suceder a Axel Kicillof en el distrito bonaerense.



El funcionario aseguró que “jamás” escuchó esa posibilidad dentro del espacio político liderado por el gobernador y que el nombre de la figura de Boca no forma parte de ninguna discusión interna de la conducción provincial.



Larroque se mostró sorprendido por la consulta y negó que el tema de una eventual candidatura de Riquelme haya surgido en alguna reunión del gobierno o del peronismo bonaerense.



“No, nunca, nunca lo escuché, la verdad que no, en el espacio nuestro nunca lo escuché”, aseguró.



Además, subrayó que, en el marco de la actividad que desempeña dentro del gobierno provincial, “jamás escuché nada parecido”, y deslizó que el ídolo de Boca hoy está “enfocado completamente en la conducción de Boca”, sin que se haya abierto una puerta política formal hacia un eventual rol electoral en el plano provincial.



"Se van a comer una goleada en las urnas”:



En este marco, el periodista Toti Pasman compartió su visión respecto al gobierno nacional: “Mientras Milei insiste en darle una lavada de cara a Adorni, lo lleva a la Universidad de San Andrés, no puedo creer como Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados”.

Y continuó: “Mira que tenés cosas importantes para hacer eh, hay millones de demandas y estas pelotudeando en las redes sociales en contra ni siquiera de un enemigo, que también estaría mal, jugándole en contra a alguien de la mesa política de La Libertad Avanza”.



“Por otro lado el presidente que para mí erróneamente se toma de un acuerdo que hizo en la justicia norteamericana el señor Machado para salir a defender a Espert y de nuevo atacar al periodismo”, expresó.



Y fue contundente: “Si siguen pelotudeando, el año que viene se van a comer una paliza, se van a comer una goleada en las urnas que va a quedar en la historia”.