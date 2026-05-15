“Axel hoy no es candidato a presidente”: Carlos Bianco se refirió al escenario político de cara a las elecciones del 2027

Durante una entrevista, Carlos Bianco sostuvo que existen distintos sectores interesados en representar al espacio opositor, aunque remarcó que las discusiones centrales deben darse alrededor de un programa de gobierno.

En este sentido, aseguró que “Axel hoy no es candidato a presidente, lo ha explicado 20 veces. Que lo primero que hay que hacer es construir una fuerza política, una alternativa y después se verá cuáles son los candidatos”.

Y continuó: “A nosotros nos lo ha pedido expresamente, nos ha dicho que este no es un año de campaña ni de candidaturas, es un año de gestión primero y de construcción política después”.

Respecto a la intención pública del ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac, a ser candidato, el funcionario bonaerense expresó: “Sobre de lo de Uñac o de cualquier compañero que tenga el legítimo deseo de representar a los argentinos, a nosotros nos parece perfecto que lo diga, que lo haga”.

“Nosotros creemos que este no es el año pero esa es nuestra posición y otros compañeros que nosotros respetamos pueden tener una posición distinta, pueden considerar una estrategia electoral que sea adelantarse a las circunstancias y ya presentarse como candidatos, es su asunto, nosotros no tenemos un problema con eso”, desarrolló.

El incómodo momento de Kicillof en un acto:

El gobernador bonaerense iba por los primeros minutos de su discurso en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, en La Plata, como parte de la clase inaugural del Curso de Formación Política 2026, del Instituto de Capacitación Política.

"Refutamos la idea de que no haya interés, de que no haya compromiso, de que no haya posibilidad de ir más al hueso", dijo el gobernador justo antes de ser interrumpido.

"Axel, queremos saber cómo liberar a Cristina", le gritaron. Es el mismo reclamo que le hacen desde La Cámpora para agitar la interna con el Movimiento Derecho al Futuro, la agrupación que lanzó el gobernador en mayo de 2025.

Todo quedó registrado en la transmisión oficial, que intercaló el plano corto del gobernador con un paneo de la platea. Llegó a verse a un pequeño grupo de militantes que siguieron exclamando: "Cristina libre, Axel".

“Muchas gracias a todos. Y sobre todo a defender lo nuestro. Viva Perón, Viva Evita, Viva Néstor, Viva Cristina", cerró tras el discurso Kicillof.