“Mientras otras capitales avanzaron, Buenos Aires perdió el ritmo”: con la mirada en 2027, Bullrich enfrentó a Jorge Macri por los subtes

Patricia Bullrich y Jorge Macri protagonizaron un intercambio en el que la actual senadora por La Libertad Avanza (LLA) puso de manifiesto la falta de inversión en el subte de la Ciudad.

El Jefe de Gobierno porteño salió a defender la gestión el PRO y puso de relieve las medidas que se están implementando para revertir el deterioro. De fondo está el 2027, con un Macri lanzado a ir por la reelección y una Bullrich que tal vez amaga con alguna candidatura.

El tema comenzó tras un posteo de Bullrich, quien luego de una visita a Santiago de Chile, comparó la evolución de la red de transporte de ambas capitales: "Buenos Aires fue la primera ciudad de Latinoamérica en tener subte, allá por 1913. Y 113 años después, ni siquiera estamos entre las primeras ciudades de la región en extensión y conexión”.

Para Bullrich, la Ciudad perdió el rumbo en materia de infraestructura y señaló que mientras otras capitales avanzaron de forma sostenida en los últimos 50 años, Buenos Aires se quedó estancada discutiendo "parches".

Según su punto de vista, el servicio actual funciona de forma deficiente, con líneas que no logran una conexión efectiva, lo que complica el traslado diario de los ciudadanos. “Un servicio que funciona mal, líneas que no conectan y una Ciudad donde moverse de punta a punta es cada vez más complicado”, cuestionó la titular del bloque libertario en el Senado.

Sobre el tema, el periodista Ignacio Ortelli opinió: "Si los libertarios no hacen un acuerdo con el PRO, la reelección de Milei está complicada".

La respuesta de Jorge Macri:

Ante las críticas de la senadora, Jorge Macri expresó: "Hola Senadora, no podemos estar más de acuerdo con el diagnóstico. Durante muchos años el Subte quedó relegado mientras otras capitales de la región avanzaban". Y agregó: "¡Por eso nosotros diagnosticamos y hacemos!".

En este contexto, Macri detalló una serie de medidas que buscan revertir el deterioro del sistema: entre los puntos más destacados, subrayó la licitación de la Línea F, un proyecto postergado que representa la primera línea nueva en 25 años. Asimismo, hizo hincapié en la renovación del material rodante, y mencionó la compra de 174 coches 0KM para la Línea B y otros 50 para las líneas A y C.

El actual Jefe de Gobierno porteño concluyó su defensa asegurando que, aunque todavía "falta", el subte volvió a ser una "prioridad" para la administración amarilla.